Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/9: Những trận đấu tiếp theo mang tính chất loạt trực tiếp, xác định vị trí chung cuộc của các giải đấu vô địch châu Âu và vô địch châu Phi.

Ảnh: CEV.

Ở châu Phi, hôm nay sẽ có 4 trận đấu diễn ra tại Kenya. Ở loạt trận phân hạng 5-8 là 2 trận đấu: Algeria vs Uganda (14h) và Ghana đấu Tunisia (17h). Loạt trận phân hạng 9-15 có 2 trận: CHDC Congo vs Zambia (15h) và Nigeria vs Mali (20h).



Trong khi đó, những trận đấu được chờ đợi hơn sẽ diễn ra ở giải bóng chuyền nữ châu Âu với loạt trận tứ kết. Trận tứ kết đầu tiên diễn ra lúc 20h giữa Serbia và Hy Lạp. Đây là trận đấu dược dự đoán sẽ tương đối cân bằng dù Serbia ở thế nhỉnh hơn.

Ở trận tứ kết thứ 2, Italia đối đầu Thụy Điển lúc 0h. Ở vòng bảng, Italia đã thắng dễ Thụy Điển 3-0 nên đây được dự báo sẽ là trận đấu chênh lệch.

Theo quy định, 3 đội dẫn đầu ở các giải vô địch châu Âu và vô địch châu Phi sẽ giành quyền dự World Cup 2027 trong khi đội nâng cúp sẽ giành vé tham dự Olympic Los Angeles 2028 được tổ chức tại Mỹ.