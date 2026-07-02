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Chuyển nhượng V-League: Nam Định chính thức chiêu mộ 3 tân binh

Thứ Năm, 17:30, 02/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League, Nam Định chính thức chiêu mộ 3 tân binh gồm thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Đàm Tiến Dũng và tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh.

CLB Nam Định chính thức thông báo chiêu mộ thành công 3 tân binh gồm thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Đàm Tiến Dũng và tiền đạo Trần Mạnh Quỳnh. Đây là những nội binh có kinh nghiệm chinh chiến dày dạn và thể hiện phong độ ổn định trong những năm gần đây tại V-League.

"Nam Định chính thức chào đón ba tân binh Đàm Tiến Dũng, Trịnh Xuân Hoàng và Trần Mạnh Quỳnh gia nhập đội bóng trước thềm mùa giải mới. Chúc Xuân Hoàng, Mạnh Quỳnh và Tiến Dũng nhanh chóng hòa nhập, thi đấu bùng nổ và cùng Nam Định tạo nên một mùa giải thành công" - Trang mạng xã hội của CLB Nam Định loan tin.

chuyen nhuong v-league nam Dinh chinh thuc chieu mo 3 tan binh hinh anh 1
Nam Định thông báo chiêu mộ thành công Đàm Tiến Dũng, Trần Mạnh Quỳnh và Trịnh Xuân Hoàng

Trong số này, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng là cái tên "đặc biệt" nhất khi rất có duyên ghi dấu ấn trong những bối cảnh hy hữu. Trịnh Xuân Hoàng từng cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022 khi đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng vì Covid-19. Người gác đền cao 1m84 này cũng từng lên đá tiền đạo khi Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở V-League 2025/2026 và góp công giúp đội bóng trụ hạng thành công.

Hậu vệ Đàm Tiến Dũng là một trong những hậu vệ thuận chân trái có phong độ ổn định nhất tại V-League ở những mùa giải gần đây. Cầu thủ sinh năm 1996 từng khoác áo Thể Công Viettel, Bình Định, Thanh Hóa và Hải Phòng trước khi cập bến Nam Định.

Tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh là gương mặt quen thuộc ở các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam khi nhiều lần được triệu tập lên U19 và U23 Việt Nam. Trước khi gia nhập Nam Định, cầu thủ sinh năm 2001 là trụ cột trong đội hình SLNA.

Hoàng Long/VOV.VN
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