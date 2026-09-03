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Chuyển nhượng V-League: Ngoại binh được CA TP.HCM đăng ký vẫn ghi bàn ở Brazil

Thứ Năm, 12:00, 03/09/2026
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VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Tiền đạo ngoại binh được CLB CA TP.HCM đăng ký vẫn tỏa sáng ghi bàn Brazil.

CLB Công an TP.HCM đang thu hút sự chú ý lớn trên thị trường chuyển nhượng V-League 2026/27 khi bất ngờ điền tên tiền vệ Da Costa Alfredo Andre Luis vào danh sách đăng ký thi đấu. Dù chưa có thông báo chính thức ra mắt, cầu thủ người Brazil đã được cấp số áo 79 và sẵn sàng cho khả năng cập bến đội bóng V-League.

chuyen nhuong v-league ngoai binh duoc ca tp.hcm dang ky van ghi ban o brazil hinh anh 1
Danh sách đăng ký thi đấu của CLB Công An TP. Hồ Chí Minh tại V-League 2026/27

Điều đáng nói là Andre Luis vẫn đang thi đấu tại giải hạng Nhì Brazil trong màu áo Vila Nova. Ở trận đấu thuộc vòng 25 diễn ra ngày 31/8, Andre Luis tiếp tục để lại dấu ấn với một bàn thắng, góp công giúp đội nhà đánh bại Ceara với tỉ số 2-0.

Andre Luis sinh ngày 21/4/1997 tại Pouso Alegre, Brazil, sở hữu chiều cao 1m79 và thuận chân trái. Cầu thủ này có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải nhưng cũng có thể đảm nhiệm vai trò cánh trái hoặc tiền đạo lùi khi cần.

Sự nghiệp chuyên nghiệp của Andre Luis bắt đầu tại Atletico Paranaense trước khi được đem cho Guaratingueta và Brasilia mượn để tích lũy kinh nghiệm. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2018 khi Andre Luis khoác áo Ponte Preta và ghi 11 bàn sau 34 trận tại Serie B Brazil.

chuyen nhuong v-league ngoai binh duoc ca tp.hcm dang ky van ghi ban o brazil hinh anh 2
Andre Luis trong màu áo CLB Vila Nova. (Ảnh: Vila Nova Futebol Clube)

Năm 2019, Andre Luis được Corinthians chiêu mộ nhưng không có nhiều cơ hội ra sân trong đội hình giàu cạnh tranh. Andre Luis sau đó được cho Fortaleza mượn trước khi bắt đầu hành trình thi đấu quốc tế tại Hàn Quốc trong màu áo Daejeon Hana Citizen.

Tại K-League 2 năm 2020, Andre Luis chơi khá nổi bật với 8 bàn thắng sau 21 lần ra sân. Sau quãng thời gian tại Hàn Quốc, Andre Luis tiếp tục di chuyển giữa nhiều CLB ở Brazil và châu Á. Andre Luis từng có thời điểm liên quan tới Shanghai Shenhua nhưng thương vụ không thành, trước khi trở lại Corinthians và được cho Atletico Goianiense mượn năm 2021.

Ở mùa giải đó, Andre Luis thi đấu 30 trận tại Serie A Brazil, trước khi chuyển tới Cuiaba vào năm 2022. Năm 2023, Andre Luis trở lại Hàn Quốc khoác áo Jeonbuk Hyundai Motors và có 13 lần ra sân tại K-League 1. Sau đó, Andre Luis quay lại Cuiaba đầu năm 2024 trước khi gia nhập Vila Nova vào tháng 5/2025 theo dạng tự do.

Tính đến mùa giải 2026, Andre Luis đã có 30 trận ra sân trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn thắng và 3 kiến tạo cho Vila Nova. Theo chuyên trang Transfermarkt, Andre Luis được định giá khoảng 550.000 Euro và vẫn còn hợp đồng đến tháng 11/2026.

Đáng chú ý, trong danh sách đăng ký của CLB Công an TP.HCM còn xuất hiện cái tên Daniel Arzani. Cầu thủ người Australia gốc Iran này vẫn đang thi đấu tại châu Âu trong màu áo Ferencvaros và mới đây cũng vừa có một pha kiến tạo tại giải VĐQG Hungary.

Quách Khiêm/VOV.VN
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