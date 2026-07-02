Chuyển nhượng V-League: Người quen cũ của HLV Chu Đình Nghiêm gia nhập Hải Phòng

CLB Hải Phòng đang bắt tay chuẩn bị cho mùa giải mới với nhiều biến động về dàn cầu thủ và thành phần ban huấn luyện. Trước đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã chia tay đội bóng đất Cảng để gia nhập Ninh Bình vào cuối mùa giải 2025/2026.

Hiện tại, Hải Phòng đang được dẫn dắt bởi HLV Đặng Văn Thành. Vừa qua, Hải Phòng đã bổ sung 7 tân binh và 5 thành viên mới trong ban huấn luyện.

HLV thể lực Lee Gi Nam gia nhập ban huấn luyện Hải Phòng thời hậu HLV Chu Đình Nghiêm. (Ảnh: Haiphong Football Club)

Đáng chú ý, một người quen cũ của HLV Chu Đình Nghiêm đã gia nhập ban huấn luyện Hải Phòng. Đó là HLV thể lực người Hàn Quốc Lee Gi Nam.

HLV thể lực Lee Gi Nam từng làm việc cùng HLV Chu Đình Nghiêm tại Hà Nội FC trong giai đoạn cuối năm 2020 đầu năm 2021. Sau đó, HLV Chu Đình Nghiêm chuyển sang dẫn dắt Hải Phòng còn HLV thể lực Lee Gi Nam tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC tới năm 2022.

Trong bài đăng chào mừng HLV Lee Gi Nam rang mạng xã hội chính thức của CLB Hải Phòng chia sẻ: “HLV thể lực Lee Ginam (Hàn Quốc) hứa hẹn nâng tầm nền tảng thể chất với phương pháp huấn luyện hiện đại”.