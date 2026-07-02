English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyển nhượng V-League: Người quen cũ của HLV Chu Đình Nghiêm gia nhập Hải Phòng

Thứ Năm, 21:10, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League, người quen cũ của HLV Chu Đình Nghiêm ở Hà Nội FC là HLV thể lực Lee Gi Nam gia nhập ban huấn luyện Hải Phòng.

CLB Hải Phòng đang bắt tay chuẩn bị cho mùa giải mới với nhiều biến động về dàn cầu thủ và thành phần ban huấn luyện. Trước đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã chia tay đội bóng đất Cảng để gia nhập Ninh Bình vào cuối mùa giải 2025/2026.

Hiện tại, Hải Phòng đang được dẫn dắt bởi HLV Đặng Văn Thành. Vừa qua, Hải Phòng đã bổ sung 7 tân binh và 5 thành viên mới trong ban huấn luyện.

chuyen nhuong v-league nguoi quen cu cua hlv chu Dinh nghiem gia nhap hai phong hinh anh 1
HLV thể lực Lee Gi Nam gia nhập ban huấn luyện Hải Phòng thời hậu HLV Chu Đình Nghiêm. (Ảnh: Haiphong Football Club)

Đáng chú ý, một người quen cũ của HLV Chu Đình Nghiêm đã gia nhập ban huấn luyện Hải Phòng. Đó là HLV thể lực người Hàn Quốc Lee Gi Nam.

HLV thể lực Lee Gi Nam từng làm việc cùng HLV Chu Đình Nghiêm tại Hà Nội FC trong giai đoạn cuối năm 2020 đầu năm 2021. Sau đó, HLV Chu Đình Nghiêm chuyển sang dẫn dắt Hải Phòng còn HLV thể lực Lee Gi Nam tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC tới năm 2022.

Trong bài đăng chào mừng HLV Lee Gi Nam rang mạng xã hội chính thức của CLB Hải Phòng chia sẻ: “HLV thể lực Lee Ginam (Hàn Quốc) hứa hẹn nâng tầm nền tảng thể chất với phương pháp huấn luyện hiện đại”.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển nhượng V-League: Nam Định chính thức chiêu mộ 3 tân binh
Chuyển nhượng V-League: Nam Định chính thức chiêu mộ 3 tân binh

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League, Nam Định chính thức chiêu mộ 3 tân binh gồm thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Đàm Tiến Dũng và tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh.

Chuyển nhượng V-League: Nam Định chính thức chiêu mộ 3 tân binh

Chuyển nhượng V-League: Nam Định chính thức chiêu mộ 3 tân binh

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League, Nam Định chính thức chiêu mộ 3 tân binh gồm thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Đàm Tiến Dũng và tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: CAHN gia hạn hợp đồng với Nguyễn Filip
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: CAHN gia hạn hợp đồng với Nguyễn Filip

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Filip đến năm 2029.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: CAHN gia hạn hợp đồng với Nguyễn Filip

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: CAHN gia hạn hợp đồng với Nguyễn Filip

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với thủ môn Nguyễn Filip đến năm 2029.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027, CLB Hà Tĩnh chính thức chia tay 11 cầu thủ.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027, CLB Hà Tĩnh chính thức chia tay 11 cầu thủ.

Chuyển nhượng V-League: HLV Tây Ban Nha bất ngờ gia nhập đội mới xuống hạng
Chuyển nhượng V-League: HLV Tây Ban Nha bất ngờ gia nhập đội mới xuống hạng

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League: HLV người Tây Ban Nha - Gerard Albadalejo bất ngờ trở thành người dẫn dắt đội mới xuống hạng - CLB TP.HCM.

Chuyển nhượng V-League: HLV Tây Ban Nha bất ngờ gia nhập đội mới xuống hạng

Chuyển nhượng V-League: HLV Tây Ban Nha bất ngờ gia nhập đội mới xuống hạng

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League: HLV người Tây Ban Nha - Gerard Albadalejo bất ngờ trở thành người dẫn dắt đội mới xuống hạng - CLB TP.HCM.

Chuyển nhượng V-League: Hà Nội FC chia tay bộ 3 ngoại binh
Chuyển nhượng V-League: Hà Nội FC chia tay bộ 3 ngoại binh

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League, Hà Nội FC chính thức thông báo chia tay bộ 3 ngoại binh Daniel Passira, Adriel Silva và Luiz Fernando.

Chuyển nhượng V-League: Hà Nội FC chia tay bộ 3 ngoại binh

Chuyển nhượng V-League: Hà Nội FC chia tay bộ 3 ngoại binh

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League, Hà Nội FC chính thức thông báo chia tay bộ 3 ngoại binh Daniel Passira, Adriel Silva và Luiz Fernando.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế