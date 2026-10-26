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VFF đưa bóng đá nữ về trường học với sự hỗ trợ từ UEFA và AFC

Thứ Hai, 17:04, 26/10/2026
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VOV.VN - Ngày 26/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với LĐBĐ Cần Thơ khai mạc chương trình huấn luyện Magic Moves tại 3 CLB tiếp theo, dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi. Cùng với 2 CLB khai mạc ngày 24/10, chương trình hiện có 5 CLB hoạt động tại thành phố Cần Thơ.

LĐBĐVN chú trọng phát triển bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ

Ngày 26/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) phối hợp với LĐBĐ Cần Thơ, các trung tâm dịch vụ tổng hợp xã và các trường tiểu học trên địa bàn thành phố tổ chức khai mạc chương trình huấn luyện tại 3 CLB. Đây là hoạt động thuộc Chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 – Magic Moves, do UEFA/AFC hỗ trợ. Trước đó, ngày 24/10, chương trình đã khai mạc tại 2 CLB bóng đá thuộc Trường Tiểu học Cái Khế và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ninh Kiều.

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Chương trình Magic Moves khai mạc tại 3 CLB bóng đá nữ nhỏ tuổi ở Cần Thơ.

Lễ khai mạc ngày 26/10 diễn ra tại Trường Tiểu học Bình Thủy (cơ sở chính và phân hiệu 3) và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thới Lai (Trường Tiểu học Thới Lai). Tham dự có ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo và Tổ chức thành viên LĐBĐVN; ông Nguyễn Hồng Phúc – Chánh Văn phòng LĐBĐ Cần Thơ; giảng viên Huỳnh Việt Nam; giảng viên Đỗ Thị Ngọc Châm – HLV đội dự tuyển U13 nữ Việt Nam, cùng Ban giám hiệu các trường tiểu học.

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Theo ông Lưu Quang Điện Biên cho biết phát triển bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ là một trong những định hướng được liên đoàn quan tâm.

Thay mặt LĐBĐVN, ông Lưu Quang Điện Biên cho biết phát triển bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ là một trong những định hướng được liên đoàn quan tâm. Theo ông, bên cạnh việc tạo cơ hội cho các em gái tiếp cận bóng đá, công tác đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên và triển khai chương trình huấn luyện tại trường học, CLB, cộng đồng địa phương giữ vai trò quan trọng. Những hoạt động này góp phần xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho bóng đá nữ Việt Nam.

Ông Lưu Quang Điện Biên nhấn mạnh chương trình cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa LĐBĐVN, LĐBĐ Cần Thơ, nhà trường và địa phương trong công tác phát triển bóng đá nữ.

Đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng tại Cần Thơ

Để trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức hoạt động cho đội ngũ hướng dẫn viên, LĐBĐVN đã tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng từ ngày 23 đến 25/10 tại Cần Thơ. Khóa học thuộc Dự án phát triển bóng đá nữ do UEFA/AFC hỗ trợ giai đoạn 2024-2027.

Sau khóa đào tạo, các học viên trực tiếp vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế huấn luyện. Họ tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, tạo môi trường để học sinh vận động, trải nghiệm và từng bước hình thành niềm yêu thích bóng đá. Đây cũng là lực lượng nòng cốt góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá nữ tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Nhà trường kỳ vọng thu hút thêm học sinh nữ

Tại lễ khai mạc, đại diện các trường bày tỏ vui mừng khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của LĐBĐVN, qua đó học sinh có thêm cơ hội phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ông Ngô Ngọc Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Lai, đánh giá bóng đá không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn góp phần giáo dục học sinh về lối sống, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội. Ông kỳ vọng đây sẽ là sân chơi bổ ích để các em gái rèn luyện sau giờ học. Nhà trường sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nhân sự phối hợp triển khai và tuyên truyền đến phụ huynh nhằm khuyến khích các em tham gia.

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Ông Ngô Ngọc Lý – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Lai.

Bà Trần Thị Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy, cho biết nhà trường duy trì CLB bóng đá nhiều năm qua theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, số lượng học sinh nữ tham gia còn hạn chế. Trước đây, CLB chủ yếu thu hút học sinh nam và chỉ có một học sinh nữ tham gia. Việc được lựa chọn triển khai chương trình lần này mở ra kỳ vọng thu hút thêm nhiều em gái đến với bóng đá.

Tại lễ khai mạc, đại diện LĐBĐVN trao tặng bóng và sổ tay “Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu” cho các em học sinh tham gia chương trình. Cuốn sổ tay giới thiệu câu chuyện “Nàng Tiên Ốc” về hành trình cô gái nhút nhát vượt qua sự e dè để đến với bóng đá, đồng thời cung cấp các bài tập cơ bản phù hợp với lứa tuổi.

Thông qua câu chuyện và các hoạt động thực hành, chương trình hướng tới tạo dựng môi trường thân thiện, giúp các em gái từ 6 đến 9 tuổi tự tin trải nghiệm, khám phá niềm vui và từng bước gắn bó với bóng đá.

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VFF triển khai chương trình đặc biệt do UEFA và AFC hỗ trợ

VOV.VN - Sáng 23/10, tại Cần Thơ, VFF phối hợp với LĐBĐ Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc Chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 – Magic Moves (Những bước chân nhiệm màu) do UEFA và AFC hỗ trợ.

PV/VOV.VN
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