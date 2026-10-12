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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/10

Thứ Hai, 07:00, 12/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/10, những trận đấu quan trọng của giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/10, 3 trận đấu của vòng 12 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ được tổ chức.

Vào lúc 15h, TP.HCM II đón tiếp Than KS Việt Nam trên sân Thành Long. Khung 16h là trận Hà Nam gặp Hà Nội II trên sân Hà Nam trong khi trận đấu muộn nhất vòng được tổ chức trên sân Thái Nguyên giữa đội chủ nhà và đội khách Hà Nội I. 

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Ảnh: VFF. 

Trận đấu trên sân Thái Nguyên sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cơ hội vô địch của đội chủ nhà. Cô trò HLV Văn Thị Thanh buộc phải thắng mới còn hy vọng bám đuổi TP.HCM I trong cuộc đua đến danh hiệu mùa giải năm nay. 

Trong khi đó, Hà Nội I dù đã hết cơ hội vô địch nhưng một chiến thắng cũng giúp đội bóng này có thêm hy vọng để vượt qua chính Thái Nguyên và giành vị trí á quân chung cuộc. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 12/10, giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2026 sẽ chính thức khai mạc tại hai địa phương đăng cai là Hà Nội và Đồng Tháp với 5 trận đấu được tổ chức. Trận khai mạc chính thức diễn ra giữa Đan Phượng và Bình Định trên sân Đan Phượng (Hà Nội) lúc 16h15. 

PV/VOV.VN
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