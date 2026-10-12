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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/10: Sôi động ngoại hạng Anh

Thứ Hai, 08:00, 12/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/10 nhận được sự chú ý với những trận đấu muộn tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/10 được người hâm mộ quan tâm với những trận đấu muộn tại ngoại hạng Anh, La Liga hay Serie A. Tân binh Coventry sau chiến thắng đầu tiên tại ngoại hạng Anh sẽ đón nhận thách thức khi chạm trán Newcastle trên sân nhà.

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Màn so tài giữa Coventry vs Newcastle là trận đấu muộn nhất vòng 6 ngoại hạng Anh 2026/27.

Vòng trước, Coventry khi phải làm khách đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng tối thiểu trước Nottingham Forest. Điều đó khích lệ tinh thần rất lớn cho Coventry sau chuỗi trận toàn thua khi lên chơi tại ngoại hạng Anh, những cũng khiến Newcastle cảnh giác hơn trong chuyến làm khách lần này.

Dù phải làm khách nhưng Newcastle nhiều khả năng vẫn sẽ chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu khi chạm trán đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Nếu chơi đúng sức như màn trình diễn ở trận thắng Tottenham ở vòng trước, Newcastle hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách này.

Ngoài màn so tài này, Serie A hay La Liga đều có những trận đấu muộn của vòng. Đáng chú ý, Sevilla sau trận thua ở vòng trước có cơ hội lấy lại niềm vui chiến thắng khi gặp đội đang đứng gần cuối bảng là Levante.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 12/10:

Ngoại hạng Anh:

2h00 ngày 13/10: Coventry City - Newcastle United

Serie A:

23h30 ngày 12/10: Atalanta - Venezia

1h45 ngày 13/10: Torino - Udinese

La Liga:

2h00 ngày 13/10: Levante - Sevilla

Như Đạt/VOV.VN
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