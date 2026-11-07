CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Hàn Quốc, bị loại ở Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027
VOV.VN - CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Hàn Quốc - Hwacheon với tỷ số 1-3 và bị loại ở Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 ngay từ vòng đấu bảng.
CLB nữ TP.HCM thua đội bóng Hàn Quốc - Hwacheon với tỷ số 1-3 và bị loại ở Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027 ngay từ vòng đấu bảng.
Vào trận với tâm lý phải thắng, CLB nữ TP.HCM chơi tương đối tốt và đã có những thời cơ rõ ràng để ghi bàn nhưng K'Thủa không có được độ chính xác cần thiết để có bàn thắng.
Trong khi đó, Hwacheon chơi không quá dồn dập nhưng vẫn mở được tỷ số ở cuối hiệp 1 và ghi được thêm 2 bàn nữa ở đầu hiệp 2.
Về cuối trận, CLB nữ TP.HCM ghi được bàn thắng danh dự do công của Quỳnh Anh và chấp nhận thất bại 1-3. Với trận thua này, CLB nữ TP.HCM toàn thua sau 3 trận và bị loại từ vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026/2027.