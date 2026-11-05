CLB nữ TP.HCM cần làm gì để vào tứ kết cúp C1 nữ châu Á?

Tại vòng bảng cúp C1 nữ châu Á 2026/27, CLB nữ TP.HCM đã để thua hai trận trước East Bengal (Ấn Độ) và April 25 (Triều Tiên). Kết quả này khiến cô trò HLV Kim Chi đứng trước tình thế khó khăn trong việc giành vé vào vòng tứ kết.

CLB nữ TP.HCM đang gặp thử thách lớn (Ảnh: AFC)

Để vào vòng tứ kết, CLB nữ TP.HCM buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu cuối gặp Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) với cách biệt ít nhất 5 bàn. Đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi khi đại diện của bóng đá Hàn Quốc được đánh giá cao hơn so với CLB nữ TP.HCM.

Hwacheon KSPO vừa vượt qua East Bengal với tỉ số 4-1, đồng thời để thua sít sao đội đầu bảng April 25 với tỉ số 1-2. Trong khi đó, CLB nữ TP.HCM vừa để thua April 25 với tỉ số đậm 0-6, qua đó cho thấy Hwacheon KSPO vẫn là đội được đánh giá cao hơn trước màn so tài sắp tới.

Đây là lần thứ ba liên tiếp CLB nữ TP.HCM góp mặt tại cúp C1 nữ châu Á. Trong hai lần trước, đại diện bóng đá Việt Nam đều vượt qua vòng bảng nhưng mục tiêu đó đang trở nên đầy thách thức ở mùa này.

Trận đấu cuối vòng bảng giữa CLB nữ TP.HCM vs Hwacheon KSPO sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 7/11.