CLB TP.HCM đối mặt khó khăn chồng chất ở cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026

Theo lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026, CLB TP.HCM sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của CAHN vào lúc 18h00 ngày 31/5. Đây là trận đấu mang tính “sống còn” khi TP.HCM buộc phải có điểm để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Hiện tại, TP.HCM đang có 21 điểm, chỉ hơn Đà Nẵng 1 điểm và tạo khoảng cách 3 điểm với đội cuối bảng PVF-CAND. Khoảng cách mong manh khiến hai vòng đấu cuối trở thành “chung kết” thực sự với thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh.

Hồ Tấn Tài bị treo giò ở vòng 25 V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Khó khăn càng chồng chất khi TP.HCM mất đi trụ cột quan trọng Hồ Tấn Tài vì án treo giò. Hậu vệ này nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm ở trận thua SLNA, đồng nghĩa nghỉ hết phần còn lại của mùa giải.

Sự vắng mặt của Hồ Tấn Tài là tổn thất lớn về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Tấn Tài không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội chủ sân Bình Dương.

Thất bại trước SLNA ở vòng 24 đã đẩy TP.HCM vào thế cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đua trụ hạng. Nếu rơi xuống vị trí thứ 13, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh sẽ phải đá trận play-off đầy rủi ro với đại diện hạng Nhất để giành quyền ở lại V-League.

HLV Hứa Hiền Vinh thừa nhận đội bóng đã đánh mất sự bình tĩnh trong thời điểm cuối mùa giải. Ban huấn luyện đang nỗ lực siết chặt tâm lý thi đấu nhằm hạn chế sai lầm ở giai đoạn quyết định.

Dẫu vậy, TP.HCM vẫn còn hy vọng nếu kịp lấy lại sự ổn định ở hai vòng cuối. Trong trường hợp TP.HCM phải đá play-off trụ hạng, Hồ Tấn Tài sẽ đủ điều kiện thi đấu.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 24

