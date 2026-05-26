Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở phố Núi

Theo lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý tới các trận đấu của những đội bóng đua trụ hạng. Trận đấu sớm nhất vòng 25 là cuộc so tài giữa CLB Hà Tĩnh vs Đà Nẵng.

CLB Đà Nẵng đang lên tinh thần sau chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ở vòng 24, qua đó thu hẹp khoảng cách với nhóm an toàn và nuôi hy vọng trụ hạng trực tiếp.

Với 20 điểm trong tay, đội bóng sông Hàn đã vươn lên vị trí thứ 13 và tạo sức ép lớn lên các đối thủ cạnh tranh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hoàn toàn có thể thoát hiểm mà không cần bước vào trận play-off đầy rủi ro.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC trên sân Pleiku lúc 18h ngày 31/5 cũng nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Đội bóng phố Núi buộc phải giành điểm để cải thiện vị trí, nếu không muốn đối diện nguy cơ rơi xuống vị trí phải đá play-off trụ hạng.

Áp lực đang đè nặng lên HAGL khi đội chủ sân Pleiku chưa tạo được khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Nếu thu về kết quả bất lợi ở vòng này, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ rơi vào thế khó trước vòng hạ màn.

Bên cạnh các trận đấu trên, loạt trận gồm PVF-CAND gặp Hải Phòng, CAHN đối đầu TP.HCM hay Thanh Hóa chạm trán Ninh Bình cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua trụ hạng.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 24