English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở phố Núi

Thứ Ba, 05:30, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý đến các trận đấu của những đội bóng đua trụ hạng.

Theo lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng sự chú ý tới các trận đấu của những đội bóng đua trụ hạng. Trận đấu sớm nhất vòng 25 là cuộc so tài giữa CLB Hà Tĩnh vs Đà Nẵng.

lich thi dau vong 25 v-league 2025 2026 tam diem o pho nui hinh anh 1
Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026

CLB Đà Nẵng đang lên tinh thần sau chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ở vòng 24, qua đó thu hẹp khoảng cách với nhóm an toàn và nuôi hy vọng trụ hạng trực tiếp.

Với 20 điểm trong tay, đội bóng sông Hàn đã vươn lên vị trí thứ 13 và tạo sức ép lớn lên các đối thủ cạnh tranh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hoàn toàn có thể thoát hiểm mà không cần bước vào trận play-off đầy rủi ro.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC trên sân Pleiku lúc 18h ngày 31/5 cũng nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Đội bóng phố Núi buộc phải giành điểm để cải thiện vị trí, nếu không muốn đối diện nguy cơ rơi xuống vị trí phải đá play-off trụ hạng.

Áp lực đang đè nặng lên HAGL khi đội chủ sân Pleiku chưa tạo được khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Nếu thu về kết quả bất lợi ở vòng này, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ rơi vào thế khó trước vòng hạ màn.

Bên cạnh các trận đấu trên, loạt trận gồm PVF-CAND gặp Hải Phòng, CAHN đối đầu TP.HCM hay Thanh Hóa chạm trán Ninh Bình cũng ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua trụ hạng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
lich thi dau vong 25 v-league 2025 2026 tam diem o pho nui hinh anh 2
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 24
Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu Lịch thi đấu vòng 25 V-League 2025/2026 V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026: Sự trở lại của Hoàng Hên
Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026: Sự trở lại của Hoàng Hên

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026, Hoàng Hên có trận đấu ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Hà Nội FC đánh bại Nam Định 2-1.

Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026: Sự trở lại của Hoàng Hên

Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026: Sự trở lại của Hoàng Hên

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 24 V-League 2025/2026, Hoàng Hên có trận đấu ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Hà Nội FC đánh bại Nam Định 2-1.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: SLNA trụ hạng sớm, HAGL nguy to
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: SLNA trụ hạng sớm, HAGL nguy to

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026, SLNA chính thức trụ hạng sớm sau chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: SLNA trụ hạng sớm, HAGL nguy to

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: SLNA trụ hạng sớm, HAGL nguy to

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026, SLNA chính thức trụ hạng sớm sau chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM.

Kết quả V-League hôm nay 24/5: Hà Nội FC trở lại tốp ba sau trận thắng Nam Định
Kết quả V-League hôm nay 24/5: Hà Nội FC trở lại tốp ba sau trận thắng Nam Định

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 24/5: Hà Nội FC trở lại tốp ba sau trận thắng Nam Định 2-1 trên sân Hàng Đẫy.

Kết quả V-League hôm nay 24/5: Hà Nội FC trở lại tốp ba sau trận thắng Nam Định

Kết quả V-League hôm nay 24/5: Hà Nội FC trở lại tốp ba sau trận thắng Nam Định

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 24/5: Hà Nội FC trở lại tốp ba sau trận thắng Nam Định 2-1 trên sân Hàng Đẫy.

CLB HAGL nguy cơ phải đá play-off trụ hạng V-League
CLB HAGL nguy cơ phải đá play-off trụ hạng V-League

VOV.VN - Với những kết quả thất vọng trong thời gian gần đây, HAGL có nguy cơ phải đá play-off trụ hạng V-League.

CLB HAGL nguy cơ phải đá play-off trụ hạng V-League

CLB HAGL nguy cơ phải đá play-off trụ hạng V-League

VOV.VN - Với những kết quả thất vọng trong thời gian gần đây, HAGL có nguy cơ phải đá play-off trụ hạng V-League.

Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League
Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

VOV.VN - Thanh Hoá vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước trận đấu quan trọng ở vòng 24 V-League 2025/26.

Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

Thanh Hoá bị cấm chuyển nhượng trước trận đấu ở vòng 24 V-League

VOV.VN - Thanh Hoá vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước trận đấu quan trọng ở vòng 24 V-League 2025/26.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế