V-League 2025/2026 còn 5 đội đua trụ hạng trước vòng áp chót

Thứ Hai, 14:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - V-League 2025/2026 đã xác định được 9 đội chính thức trụ hạng sau vòng 24 và còn 5 đội vẫn đang cạnh tranh quyết liệt trên đường đua trụ hạng.

SLNA trở thành đội tiếp theo chính thức trụ hạng sau khi thắng CLB TP.HCM 1-0 ở vòng 24 V-League 2025/2026. Trước đó, giải đấu đã xác định các đội đã sớm có vị trí an toàn gồm CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Ninh Bình, CA TP.HCM, Nam Định, Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.  

Hiện tại, 5 đội bóng vẫn đang phải chiến đấu để trụ hạng ở V-League có Thanh Hóa (25 điểm), HAGL (23 điểm), CLB TP.HCM (21 điểm), Đà Nẵng (20 điểm) và PVF-CAND (18 điểm).

CLB TP.HCM (áo tím) đối mặt nguy cơ xuống hạng sau khi thua SLNA ở vòng 24 V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)
Trong số này, Thanh Hóa không còn nguy cơ xuống hạng trực tiếp do đội cuối bảng PVF-CAND chỉ có thể đạt tối đa 24 điểm ở V-League mùa này. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn còn nguy cơ rơi xuống vị trí áp chót và phải đá play-off.

Thanh Hóa chắc chắn sẽ trụ hạng sớm mà không cần quan tâm tới các đối thủ nếu thắng Ninh Bình ở vòng đấu áp chót. Trong khi đó, HAGL cũng có thể trụ hạng sớm 1 vòng đấu nếu thắng Hà Nội FC, nhưng cần thêm điều kiện các đối thủ sảy chân ở vòng đấu tới.

Đáng chú ý, cuộc đua trụ hạng V-League đã duy trì thế “song mã” giữa Đà Nẵng và PVF-CAND trong suốt thời gian dài. Nhưng khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc, cuộc đua đã trở thành thế “tam mã” do vị trí an toàn của CLB TP.HCM chỉ còn hơn 1 điểm so với vị trí áp chót và 3 điểm so với vị trí cuối bảng.

Ở vòng đấu áp chót diễn ra lúc 18h00 ngày 31/5, CLB TP.HCM sẽ làm khách của CAHN, Đà Nẵng sẽ viếng thăm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và PVF-CAND sẽ tiếp đón Hải Phòng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Hoàng Long/VOV.VN
Tag: V-League 2025/2026 bóng đá Việt Nam
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: SLNA trụ hạng sớm, HAGL nguy to
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026, SLNA chính thức trụ hạng sớm sau chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM.

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026, SLNA chính thức trụ hạng sớm sau chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM.

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 24/5: Hà Nội FC trở lại tốp ba sau trận thắng Nam Định 2-1 trên sân Hàng Đẫy.

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 24/5: Hà Nội FC trở lại tốp ba sau trận thắng Nam Định 2-1 trên sân Hàng Đẫy.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/5, Đà Nẵng thoát khỏi vị trí đáy bảng nhờ trận thắng Hải Phòng FC 2-0 ở vòng 24 V-League còn Thanh Hóa và HAGL chưa thể chính thức trụ hạng khi hòa 1-1 trong ngày Abdurakhmanov vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/5, Đà Nẵng thoát khỏi vị trí đáy bảng nhờ trận thắng Hải Phòng FC 2-0 ở vòng 24 V-League còn Thanh Hóa và HAGL chưa thể chính thức trụ hạng khi hòa 1-1 trong ngày Abdurakhmanov vừa ghi bàn vừa đá phản lưới nhà.

VOV.VN - Thanh Hoá vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước trận đấu quan trọng ở vòng 24 V-League 2025/26.

VOV.VN - Thanh Hoá vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước trận đấu quan trọng ở vòng 24 V-League 2025/26.

VOV.VN - CAHN đã có động thái củng cố lực lượng để hướng tới mùa giải mới sau khi hoàn thành mục tiêu vô địch V-League 2025/26.

VOV.VN - CAHN đã có động thái củng cố lực lượng để hướng tới mùa giải mới sau khi hoàn thành mục tiêu vô địch V-League 2025/26.

