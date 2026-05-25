V-League 2025/2026 còn 5 đội đua trụ hạng trước vòng áp chót

SLNA trở thành đội tiếp theo chính thức trụ hạng sau khi thắng CLB TP.HCM 1-0 ở vòng 24 V-League 2025/2026. Trước đó, giải đấu đã xác định các đội đã sớm có vị trí an toàn gồm CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Ninh Bình, CA TP.HCM, Nam Định, Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hiện tại, 5 đội bóng vẫn đang phải chiến đấu để trụ hạng ở V-League có Thanh Hóa (25 điểm), HAGL (23 điểm), CLB TP.HCM (21 điểm), Đà Nẵng (20 điểm) và PVF-CAND (18 điểm).

CLB TP.HCM (áo tím) đối mặt nguy cơ xuống hạng sau khi thua SLNA ở vòng 24 V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Trong số này, Thanh Hóa không còn nguy cơ xuống hạng trực tiếp do đội cuối bảng PVF-CAND chỉ có thể đạt tối đa 24 điểm ở V-League mùa này. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn còn nguy cơ rơi xuống vị trí áp chót và phải đá play-off.

Thanh Hóa chắc chắn sẽ trụ hạng sớm mà không cần quan tâm tới các đối thủ nếu thắng Ninh Bình ở vòng đấu áp chót. Trong khi đó, HAGL cũng có thể trụ hạng sớm 1 vòng đấu nếu thắng Hà Nội FC, nhưng cần thêm điều kiện các đối thủ sảy chân ở vòng đấu tới.

Đáng chú ý, cuộc đua trụ hạng V-League đã duy trì thế “song mã” giữa Đà Nẵng và PVF-CAND trong suốt thời gian dài. Nhưng khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc, cuộc đua đã trở thành thế “tam mã” do vị trí an toàn của CLB TP.HCM chỉ còn hơn 1 điểm so với vị trí áp chót và 3 điểm so với vị trí cuối bảng.

Ở vòng đấu áp chót diễn ra lúc 18h00 ngày 31/5, CLB TP.HCM sẽ làm khách của CAHN, Đà Nẵng sẽ viếng thăm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và PVF-CAND sẽ tiếp đón Hải Phòng.

