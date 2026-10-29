Cristiano Ronaldo giật giải Quả bóng Vàng vĩ đại nhất mọi thời đại

Mùa giải 2008 mang tính biểu tượng của Cristiano Ronaldo trong màu áo MU được công nhận là năm thi đấu cá nhân xuất sắc nhất trong lịch sử giải thưởng danh giá này.

Bộ sưu tập thành tích "đồ sộ" của Cristiano Ronaldo ở mùa giải 2007/08. (Ảnh: 433)

Ronaldo vượt qua Messi trong cuộc bình chọn lịch sử

Trong một động thái làm bùng lên trở lại cuộc tranh luận bất tận về vị thế số một của bóng đá, France Football đã giới thiệu một danh hiệu độc đáo sau buổi lễ trao giải gần nhất. Giải thưởng B.O.A.T. được thiết kế nhằm xác định mùa giải giành Quả bóng Vàng nào thực sự vượt trội so với tất cả những mùa giải còn lại trong lịch sử môn thể thao vua.

Ronaldo là người chiến thắng, khi phong độ bùng nổ của anh trong năm 2008 tại MU giúp siêu sao người Bồ Đào Nha đứng đầu cuộc bình chọn công khai. Kết quả này giúp ngôi sao của Al-Nassr vượt qua đối thủ lớn trong suốt sự nghiệp của anh là Lionel Messi với cách biệt sít sao.

Thông số ấn tượng của Ronaldo ở mùa giải 2007/08 (Ảnh: 433)

Cụ thể, người hâm mộ đánh giá cao chiến thắng Quả bóng Vàng đầu tiên của Ronaldo hơn mùa giải lập kỷ lục vào năm 2012 của Messi. Đó là năm mà siêu sao người Argentina nổi tiếng với thành tích ghi 91 bàn thắng cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Tiêu chí mới của giải thưởng B.O.A.T.

Khác với Quả bóng Vàng truyền thống, nơi người chiến thắng được quyết định bởi hội đồng nhà báo quốc tế, giải thưởng B.O.A.T. trao quyền quyết định trực tiếp cho người hâm mộ. France Football mở cuộc bình chọn cho độc giả trên nền tảng kỹ thuật số, cho phép người hâm mộ lựa chọn phiên bản thi đấu của những huyền thoại mà họ yêu thích xứng đáng nhận danh hiệu cao quý nhất dành cho cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Danh sách đề cử chỉ bao gồm những cầu thủ từng giành nhiều Quả bóng Vàng trong sự nghiệp thi đấu. Nhóm cầu thủ danh giá này có những tên tuổi như Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan và Franz Beckenbauer, bên cạnh huyền thoại Alfredo Di Stefano của Real Madrid cùng danh thủ Brazil Ronaldo Nazario.

Ronaldo và Messi hoàn toàn áp đảo cuộc bình chọn khi cùng nhau chiếm giữ 12 vị trí dẫn đầu. Phải đến vị trí thứ 13, một cầu thủ khác mới phá vỡ thế thống trị của hai siêu sao này, khi huyền thoại Brazil Ronaldo Nazario giành được thứ hạng đó nhờ chiến tích Quả bóng Vàng đáng nhớ vào năm 2002.