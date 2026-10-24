Ronaldo bất ngờ bị tước bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp

Ở trận đấu Al Nassr làm khách trên sân của Al Faisaly tại lượt trận mới nhất của giải VĐQG Saudi Arabia, Ronaldo và các đồng đội có chiến thắng 3-1 để tiếp tục củng cố vị trí ở nhóm dẫn đầu.

Tình huống đáng chú ý diễn ra ở phút 49, Joao Felix thực hiện quả đá phạt chuẩn xác để Ronaldo bật cao nỗ lực đánh đầu, bóng chạm siêu sao người Bồ Đào Nha rồi chạm tiếp hậu vệ Girotto của đội chủ nhà trước khi bay vào lưới.

Ban đầu, trọng tài và BTC xác nhận bàn thắng cho Ronaldo. Khi trận đấu kết thúc, kênh Youtube chính thức của BTC giải VĐQG Saudi Arabia cũng đăng clip chúc mừng Ronaldo đã có bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc vài giờ, BTC đã xem xét kỹ lại tình huống và xác nhận bàn thắng kể trên được tính là pha bóng phản lưới nhà của Girotto và Ronaldo vẫn chỉ sở hữu 981 bàn trong sự nghiệp.

Như vậy, CR7 chưa thể nâng cao thành tích ghi bàn của mình và anh vẫn cần 19 bàn thắng nữa để chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng. Cơ hội ghi bàn tiếp theo cho Ronaldo sẽ đến ở trận Al Nassr gặp Al Wasl tại Cúp C1 châu Á diễn ra rạng sáng 27/10 tới (theo giờ Việt Nam).