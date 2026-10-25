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Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN gặp khó, Ronaldo dễ thở

Chủ Nhật, 14:41, 25/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Á mới nhất, CLB CAHN gặp khó khi đến làm khách của Cảng Thượng Hải trong khi Ronaldo và Al Nassr hứa hẹn sẽ có trận đấu không quá vất vả khi được đá trên sân nhà gặp Al Wasl.

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất chứng kiến lượt trận thứ hai giai đoạn đấu bảng (League Phase) diễn ra từ ngày 26/10 đến 28/10 với 16 trận đấu được tổ chức.

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Ảnh: Hoài Thương. 

Đại diện V-League, CLB CAHN sẽ đối đầu đội bóng Trung Quốc - Cảng Thượng Hải trên sân khách. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h15 ngày 27/10.

Nếu so với những đối thủ đã qua là Gamba Osaka và Kashima Antlers, Cảng Thượng Hải là đội bóng được đánh giá không mạnh bằng.

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Ảnh: Reuters. 

Tuy nhiên, Cảng Thượng Hải đang sở hữu phong độ tốt với 12 trận gần nhất bất bại. Hơn nữa, đại diện Trung Quốc còn được thi đấu trên sân nhà nên CLB CAHN hứa hẹn sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh phong độ gần đây của đại diện Việt Nam cũng không tốt.

Trong khi đó, Ronaldo và Al Nassr hứa hẹn sẽ có trận đấu không quá vất vả khi được đá trên sân nhà gặp Al Wasl (UAE) lúc 1h15 ngày 27/10 (giờ Việt Nam). Nếu có chiến thắng, Al Nassr sẽ tiến gần hơn đến cơ hội vượt qua vòng đấu bảng.

Trận Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN sẽ được trực tiếp trên TV360 và VTV6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á 2026/2027 chi tiết lượt trận thứ ba League Phase. 
PV/VOV.VN
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