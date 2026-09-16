Ronaldo "đấu võ" với đối thủ, Al Nassr thua sốc trận ra quân ở Cúp C1 châu Á

Cristiano Ronaldo tịt ngòi trong ngày Al Nassr thua Al Ain 0-4. (Ảnh: AFC)

Al Nassr tung ra đội hình mạnh trong chuyến làm khách của Al Ain ở trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026/2027 diễn ra đêm 15/9 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã có màn trình diễn đáng quên trên đất UAE.

Trong ngày thi đấu kém duyên của Cristiano Ronaldo còn hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, Al Nassr hứng chịu thất bại nặng nề 0-4 trước đội chủ nhà Al Ain. Qua đó, Al Nassr tạm thời đứng cuối bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á khu vực phía Tây sau lượt trận mở màn.

Những người lập công cho Al Ain ở trận này là Houssine Rahimi (25', 63'), Soufiane Rahimi (72') và Giorgos Giakoumakis (85'). Trái ngược với đội khách, Al Ain đang dẫn đầu bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á khu vực phía Tây.

Tình huống Cristiano Ronaldo "đấu võ" với. (Ảnh: TyC Sport)

Cá nhân Cristiano Ronaldo có ngày thi đấu kém may khi 2 lần suýt lập siêu phẩm từ pha sút xa ở phút 77 và cú đá phạt ở phút 89 nhưng đều bị thủ môn Khalid Eisa cản phá ngoạn mục.

Dẫu vậy, dấu ấn lớn nhất mà Cristiano Ronaldo tạo ra ở trận này lại là màn "đấu võ" với tiền vệ Matías Palacios bên phía Al Ain. Trong tình huống này, Matías Palacios đã chơi tiểu xảo khi ôm lấy CR7 hòng cản người không bóng, ngay lập tức Cristiano Ronaldo vung tay đáp trả rồi vật ngã đối phương.

Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo và Matías Palacios đều không phải nhận thẻ phạt sau tình huống va chạm này. Tuy nhiên, màn "đấu võ" giữa đôi bên thu hút sự chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội.