Cuộc đua Vua phá lưới FIFA ASEAN Cup 2026: Đình Bắc bất ngờ hưởng lợi

Teerasak chỉ được tính cú đúp thay vì hat-trick trong trận ĐT Thái Lan 4-0 ĐT Pakistan. (Ảnh: Changsuek)

Tiền đạo Teerasak Poeiphimai tưởng chừng đã có cú hat-trick trong chiến thắng 4-0 của ĐT Thái Lan trước ĐT Pakistan, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua Vua phá lưới FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, BTC đã tính bàn thắng ở phút 64 là pha đá phản lưới nhà của Haris Zeb.

Qua đó, Teerasak Poeiphimai chỉ được tính 2 bàn thắng và khiến cuộc cuộc đua Vua phá lưới FIFA ASEAN Cup 2026 trở nên kịch tính hơn. Tiền đạo Thái Lan hiện chia sẻ vị trí dẫn đầu với Arif Aiman, người đã lập cú đúp trong trận ĐT Malaysia thắng ĐT Bangladesh 3-0.

Đình Bắc lập công giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Philippines 1-0. (Ảnh: Hoài Thương)

Bám đuổi phía sau Teerasak Poeiphimai và Arif Aiman trên đường đua danh hiệu cá nhân là các chân sút đã ghi 1 bàn gồm: Bergson (Malaysia), Ragnar Oratmangoen (Indonesia), Ole Romeny (Indonesia), Jude Soonsup-Bell (Thái Lan) và Nguyễn Đình Bắc của ĐT Việt Nam.

Ở trận ra quân, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Philippines 1-0. Ở lượt trận kế tiếp, Đình Bắc sẽ có màn so giày với Teerasak Poeiphimai khi ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9.

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc và Teerasak Poeiphimai từng cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu này, Nguyễn Đình Bắc cùng Nguyễn Xuân Son đứng đầu danh sách ghi bàn với cùng 5 bàn thắng trên hành trình vô địch của ĐT Việt Nam, trong khi Teerasak có 4 pha lập công.

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