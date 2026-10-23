Đại diện cuối cùng của pickleball Việt Nam dừng bước tại Hong Kong Slam 2026

Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân là đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam vào tới tứ kết một nội dung ở Hong Kong Slam 2026. Tuy nhiên, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân không thể gây bất ngờ khi đụng độ cặp hạt giống số 2 nội dung đôi nam là Federico Staksrud - Hayden Patriquin.

Trận tứ kết nội dung đôi nam khép lại sau 2 set khi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân thua Federico Staksrud - Hayden Patriquin với tỷ số 4-11, 2-11.

Không có đại diện nào vào bán kết, pickleball Việt Nam sẽ không có huy chương tại Hong Kong Slam 2026, qua đó khép lại mùa giải PPA Tour Asia 2026 với việc giành huy chương ở 8/10 chặng đấu.

2 tay vợt Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân. (Ảnh: PPA Tour Asia)

Trước khi không có đại diện nào giành huy chương ở Hong Kong Slam 2026, pickleball Việt Nam cũng không có tay vợt nào giành huy chương ở chặng Kuala Lumpur Cup 2026.

Cụ thể, bộ sưu tập thành tích của pickleball Việt Nam tại mùa giải PPA Tour Asia 2026 gồm: Lý Hoàng Nam đã vô địch và Trương Vinh Hiển về nhì nội dung đơn nam chặng Hanoi Cup.

Trương Vinh Hiển vô địch và Nguyễn Hùng Anh giành hạng ba ở nội dung đơn nam chặng Kuala Lumpur Open. Hồ Thị Trúc Tâm lập cú đúp á quân đơn nữ và đôi nữ chặng Macao Open.

Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân vô địch đôi nam chặng Beijing Open. Sophia Huỳnh Trần giành hạng ba nội dung đôi nữ chặng Tokyo Open. Trương Vinh Hiển giành ngôi á quân Singapore Open.

Khi chặng đấu của PPA Tour Asia 2026 trở lại Việt Nam, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã giành chức vô địch nội dung đôi nam Ho Chi Minh City Open. Ngoài ra, Trương Vinh Hiển còn giành hạng ba nội dung đơn nam trên sân nhà.

Tại chặng Shenzen Open 2026, Hồ Thị Trúc Tâm và Sophia Huỳnh Trần đã giành HCV nội dung đôi nữ, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần giành HCB nội dung đôi nam nữ và Trương Vinh Hiển giành HCB nội dung đơn nam.

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