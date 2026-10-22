Đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam vào tứ kết Hong Kong Slam 2026

Trong ngày thi đấu 22/10 tại giải Hong Kong Slam 2026, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã giành chiến thắng 2-0 trước cặp Augustus Ge - Armaan Bhatia ở vòng 16 nội dung đôi nam. Tỷ số các set ở trận này là 11-5 và 13-11.

Trương Vinh Hiển cùng Đỗ Minh Quân tiến vào vòng tứ kết nội dung đôi nam và sẽ chạm trán cặp Federico Staksrud - Hayden Patriquin. Đây là cặp hạt giống số 2 ở nội dung đôi nam tại Hong Kong Slam 2026.

2 tay vợt Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân. (Ảnh: PPA Tour Asia)

Bộ đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân cũng là đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam góp mặt tại tứ kết ở Hong Kong Slam 2026. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa cặp Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân với cặp Federico Staksrud - Hayden Patriquin sẽ diễn ra vào chiều 23/10.

Cũng trong ngày thi đấu 22/10, Trương Vinh Hiển đã không thể làm nên bất ngờ khi gặp tay vợt số 1 thế giới Christopher Haworth ở vòng 16 nội dung đơn nam. Trương Vinh Hiển gác vợt sau 2 set trước Christopher Haworth với tỷ số 3-11, 4-11.

Ngoài ra, ở nội dung đơn nữ, cả 3 đại diện của pickleball Việt Nam là Sophia Huỳnh Trần, Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm đều dừng bước ở vòng 16.

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