Đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam vào tứ kết Hong Kong Slam 2026
VOV.VN - Cặp Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân ở nội dung đôi nam trở thành đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam lọt vào tứ kết tại PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026.
Trong ngày thi đấu 22/10 tại giải Hong Kong Slam 2026, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã giành chiến thắng 2-0 trước cặp Augustus Ge - Armaan Bhatia ở vòng 16 nội dung đôi nam. Tỷ số các set ở trận này là 11-5 và 13-11.
Trương Vinh Hiển cùng Đỗ Minh Quân tiến vào vòng tứ kết nội dung đôi nam và sẽ chạm trán cặp Federico Staksrud - Hayden Patriquin. Đây là cặp hạt giống số 2 ở nội dung đôi nam tại Hong Kong Slam 2026.
Bộ đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân cũng là đại diện duy nhất của pickleball Việt Nam góp mặt tại tứ kết ở Hong Kong Slam 2026. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa cặp Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân với cặp Federico Staksrud - Hayden Patriquin sẽ diễn ra vào chiều 23/10.
Cũng trong ngày thi đấu 22/10, Trương Vinh Hiển đã không thể làm nên bất ngờ khi gặp tay vợt số 1 thế giới Christopher Haworth ở vòng 16 nội dung đơn nam. Trương Vinh Hiển gác vợt sau 2 set trước Christopher Haworth với tỷ số 3-11, 4-11.
Ngoài ra, ở nội dung đơn nữ, cả 3 đại diện của pickleball Việt Nam là Sophia Huỳnh Trần, Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm đều dừng bước ở vòng 16.