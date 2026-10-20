Dàn sao pickleball Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Hong Kong Slam 2026

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Trong ngày ra quân tại Hong Kong Slam 2026, Trương Vinh Hiển đã có hat-trick chiến thắng tại vòng 64 ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Cụ thể, niềm hy vọng của pickleball Việt Nam đã thắng Masashi Watanabe áp đảo Masashi Watanabe sau 2 set với cùng tỷ số 11-0 để tiến vào vòng 32 nội dung đơn nam gặp Muhammad Aiman.

Tại nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển cùng Đỗ Minh Quân đã vượt qua cặp Jek Patrick - Koshi Fujiwara để vào vòng 32 gặp Zefeng Li - Marco Leung. Trong khi đó, Robert Huy và Lê Xuân Đức đánh bại cặp Longsheng Liu - Ngô Hải Đăng nhưng sẽ đụng độ 2 tay vợt hàng đầu thế giới là Ben Johns - Gabriel Tardio ở vòng 32.

Tay vợt Trương Vinh Hiển

Tại nội dung đôi nam nữ, Trương Vinh Hiển cùng Sophia Huỳnh Trần có chiến thắng 2-0 (12-10, 11-7) trước cặp Yu Chieh Hsieh - George Wall để vào vòng 32 gặp bộ đôi Christian Alshon - Parris Todd. Đỗ Minh Quân cũng được hưởng niềm vui khi cùng Kei Sawaki vượt qua Xiao Yi Wang - Robert Stirling và sẽ chạm trán Gabriel Tardio - Rachel Rohrabacher.

Ở nội dung đơn nữ, 3 tay vợt Sophia Huỳnh Trần, Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm đều vượt qua vòng 64. Bước vào vòng 32, Sophia Huỳnh Trần sẽ gặp Marcela Aguila Ampon, Sophia Phương Anh sẽ đối đầu với Meth Mariyan và Hồ Thị Trúc Tâm sẽ chạm trán Anni Xie.

Theo lịch thi đấu, vòng 32 của các nội dung tại Hong Kong Slam 2026 sẽ diễn ra trong ngày 21/10.