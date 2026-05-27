  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026: Chờ HLV Pochettino trổ tài

Thứ Tư, 11:37, 27/05/2026
VOV.VN - HLV Pochettino chính thức công bố danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026, giải đấu mà họ là đồng chủ nhà.

Đội hình tuyển Mỹ dự World Cup 2026 là sự kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm từ kỳ World Cup 2022 như đội trưởng Tim Ream, Christian Pulisic, Tyler Adams cùng 13 tân binh lần đầu góp mặt, tiêu biểu là Folarin Balogun và Ricardo Pepi.

danh sach tuyen my du world cup 2026 cho hlv pochettino tro tai hinh anh 1
Danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026.

Đáng chú ý, tiền vệ Tanner Tessmann bị gạch tên do chấn thương, nhường chỗ cho hậu vệ Joe Scally nhằm đảm bảo cân bằng tuyến dưới. Tài năng trẻ đang lên Diego Luna cũng vắng mặt trước sự cạnh tranh gắt gao trên hàng công.

Với độ tuổi trung bình 26 tuổi 332 ngày, đây là đội hình trẻ thứ năm trong lịch sử bóng đá Mỹ từng dự ngày hội lớn nhất hành tinh. Nếu ra sân, trung vệ 38 tuổi Tim Ream sẽ phá kỷ lục cầu thủ Mỹ lớn tuổi nhất thi đấu tại một kỳ World Cup.

Tuyển Mỹ sẽ bắt đầu hội quân tập luyện vào ngày 27/5. Toàn đội sẽ đá giao hữu với Senegal và Đức trước khi chính thức bước vào trận mở màn vòng bảng gặp Paraguay vào lúc 8h ngày 13/6 tại California.

Đồng đội Messi quyết tâm đưa Argentina vô địch World Cup 2026

VOV.VN - Tiền đạo Julian Alvarez quyết tâm cùng Argentina vô địch World Cup 2026, giải đấu mà họ là đương kim vô địch.

Các đội tuyển hối hả giao hữu trước World Cup 2026

VOV.VN - 48 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026 đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với những trận giao hữu, thử nghiệm.

Đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026 có quyết định gây sốc

VOV.VN - Đối thủ của U17 Việt Nam bất ngờ sa thải huấn luyện viên trưởng trước ngày khởi tranh vòng chung kết U17 World Cup 2026.

ĐT Italia công bố danh sách tập trung trước thềm World Cup 2026

VOV.VN - ĐT Italia công bố danh sách tập trung 24 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với ĐT Luxembourg (4/6) và ĐT Hy Lạp (8/6).

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid

VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 và không có ngôi sao nào của Real Madrid được HLV Luis de la Fuente lựa chọn.

