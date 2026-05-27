Danh sách tuyển Mỹ dự World Cup 2026: Chờ HLV Pochettino trổ tài

Đội hình tuyển Mỹ dự World Cup 2026 là sự kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm từ kỳ World Cup 2022 như đội trưởng Tim Ream, Christian Pulisic, Tyler Adams cùng 13 tân binh lần đầu góp mặt, tiêu biểu là Folarin Balogun và Ricardo Pepi.

Đáng chú ý, tiền vệ Tanner Tessmann bị gạch tên do chấn thương, nhường chỗ cho hậu vệ Joe Scally nhằm đảm bảo cân bằng tuyến dưới. Tài năng trẻ đang lên Diego Luna cũng vắng mặt trước sự cạnh tranh gắt gao trên hàng công.

Với độ tuổi trung bình 26 tuổi 332 ngày, đây là đội hình trẻ thứ năm trong lịch sử bóng đá Mỹ từng dự ngày hội lớn nhất hành tinh. Nếu ra sân, trung vệ 38 tuổi Tim Ream sẽ phá kỷ lục cầu thủ Mỹ lớn tuổi nhất thi đấu tại một kỳ World Cup.

Tuyển Mỹ sẽ bắt đầu hội quân tập luyện vào ngày 27/5. Toàn đội sẽ đá giao hữu với Senegal và Đức trước khi chính thức bước vào trận mở màn vòng bảng gặp Paraguay vào lúc 8h ngày 13/6 tại California.