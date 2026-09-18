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Trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026: Mệnh lệnh phải thắng

Thứ Sáu, 09:00, 18/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9.

10:26
Lễ thượng cờ ASIAD 2026 diễn ra sáng 18/9 tại Cảng Nagoya, Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đánh dấu sự hiện diện chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày Đại hội khai mạc.

 

08:39
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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 18/9.
08:39
08:36

U23 Việt Nam phải đánh bại U23 Philippines ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9.

U23 Việt Nam cần 3 điểm trước Philippines

Trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở ngày ra quân khiến U23 Việt Nam chịu thêm áp lực. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng cần giành chiến thắng trước U23 Philippines trước khi bước vào lượt trận cuối gặp U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam đã tạo ra thế trận tốt trước Kuwait. Thanh Nhàn và các đồng đội liên tục gây sức ép, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng hiệu quả. Các cầu thủ Việt Nam hai lần đưa bóng trúng cột dọc, ba lần dội xà ngang và tung ra gần 30 cú sút nhưng chỉ ghi một bàn.

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Khả năng dứt điểm trở thành vấn đề lớn mà HLV Đinh Hồng Vinh cần nhanh chóng khắc phục. U23 Việt Nam phải chơi quyết đoán hơn ở những pha bóng cuối cùng nếu muốn chuyển ưu thế về thế trận thành bàn thắng.

HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu hàng công cải thiện

Sau trận hòa U23 Kuwait, Ban huấn luyện tập trung cải thiện khả năng dứt điểm cho các cầu thủ. HLV Đinh Hồng Vinh cũng cần điều chỉnh cách triển khai tấn công để U23 Việt Nam tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn.

Lối chơi chủ động và khả năng tạo sức ép liên tục trước Kuwait là điểm tích cực mà U23 Việt Nam cần duy trì. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ phải nâng cao hiệu quả trong từng tình huống để tránh lặp lại kịch bản bỏ lỡ cơ hội.

Về nhân sự, HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã thi đấu ở trận ra quân. Văn Bình có thể tiếp tục đứng trong khung thành, phía trên là Lý Đức, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Lê Phát, Quốc Việt và Ngọc Mỹ.

U23 Philippines lộ nhiều điểm yếu

U23 Philippines bước vào trận đấu với U23 Việt Nam sau thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Kết quả này cho thấy đội bóng Đông Nam Á còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

U23 Philippines không chỉ để thủng lưới tới 5 lần mà còn mất tiền vệ phòng ngự Muens vì án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ. Sự thiếu vắng này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức phòng ngự và tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam không thể chủ quan. U23 Philippines đang chịu sức ép phải giành điểm và có thể nhập cuộc với quyết tâm cao. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

U23 Việt Nam hướng tới chiến thắng

U23 Việt Nam sở hữu cơ hội tạo bước ngoặt tại bảng C nếu giành trọn 3 điểm trước Philippines. Đội bóng áo đỏ cần phát huy khả năng tạo cơ hội, đồng thời cải thiện hiệu suất dứt điểm và hạn chế những sai sót trong phòng ngự.

Một chiến thắng không chỉ giúp U23 Việt Nam tích lũy điểm số mà còn tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Philippines diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9.

 Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 13h30 hôm nay 18/9.

Hoàng Yến/VOV.VN
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