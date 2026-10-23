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Danh sách ứng viên thay thế HLV Michael Carrick dẫn dắt MU

Thứ Sáu, 09:48, 23/10/2026
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VOV.VN - Danh sách ứng viên thay thế HLV Michael Carrick dẫn dắt MU gồm: Julian Nagelsmann, Unai Emery, Antonio Conte, Kieran McKenna, Eddie Howe và Fabian Hurzeler.

danh sach ung vien thay the hlv michael carrick dan dat mu hinh anh 1
HLV Michael Carrick đối mặt nguy cơ lĩnh "án trảm" tại MU. (Ảnh: Reuters)

Chiếc ghế của HLV Michael Carrick tại MU đang lung lay dữ dội sau chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Tình hình càng bi đát hơn khi MU thi đấu bạc nhược và đội trưởng Bruno Fernandes đã lên tiếng phàn nàn về chiến thuật ở trận thua Como 1-4 ở Cúp C1 châu Âu hồi giữa tuần.

Theo giới truyền thông Anh, HLV Michael Carrick vẫn sẽ dẫn dắt MU trong cuộc tiếp đón Bournemouth ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Cuộc đọ sức lúc 21h00 ngày 25/10 (giờ Việt Nam) được xem là cơ hội cuối cùng để HLV Michael Carrick giữ ghế tại MU.

Nguồn tin của kênh Sky Sports cho hay, MU sẽ không đưa ra quyết định về tương lai của HLV Michael Carrick cho tới khi trận gặp Bournemouth kết thúc. Trong khi đó, Bruno Fernandes sẽ không bị kỷ luật nội bộ và vẫn giữ băng đội trưởng dù vừa bày tỏ sự bất mãn với ban huấn luyện.

danh sach ung vien thay the hlv michael carrick dan dat mu hinh anh 2
Chiếc "ghế nóng" tại sân Old Trafford có thể sẽ đổi chủ. (Ảnh: The Sun)

Dù rằng HLV Michael Carrick vẫn còn cơ hội cứu vãn tình thế tại sân Old Trafford, tờ The Guardian đã đăng tải danh sách ứng viên có thể thay thế nhà cầm quân người Anh dẫn dắt MU gồm: Julian Nagelsmann, Unai Emery, Antonio Conte, Kieran McKenna, Eddie Howe và Fabian Hurzeler.

Trong số này, Julian Nagelsmann, Antonio Conte, Kieran McKenna và Eddie Howe hiện đang tự do. Đáng chú ý, Kieran McKenna từng dẫn dắt đội trẻ và làm trợ lý ở đội 1 MU giai đoạn 2016-2021, còn Antonio Conte là cái tên đã được liên hệ với Quỷ đỏ từ lâu.

Khả năng MU có thể chiêu mộ Unai Emery hoặc Fabian Hurzeler là dấu hỏi lớn. Bởi lẽ, Unai Emery và Fabian Hurzeler đều đang có công việc thuận buồm xuôi gió tại Aston Villa và Brighton.

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Hoàng Long/VOV.VN
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