Ứng viên Quả bóng Vàng chấn thương nặng, nghỉ hết mùa giải 2026/2027

Tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia được xem là một trong những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026 khi có màn trình diễn chói sáng giúp PSG vô địch Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Tuy nhiên, ngôi sao người Georgia đã dính chấn thương nặng ngay trước thềm lễ trao giải Quả bóng Vàng.

Tình huống Kvaratskhelia dính chấn thương. (Ảnh: AP)

Kvaratskhelia phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối. (Ảnh: AP)

Khvicha Kvaratskhelia bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải và sẽ phải phẫu thuật trong thời gian tới. Chấn thương này khiến Khvicha Kvaratskhelia dự kiến phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2026/2027. Đây là tổn thất nặng nề với PSG trên hành trình bảo vệ chức vô địch Cúp C1 châu Âu.

Khvicha Kvaratskhelia dính chấn thương sau nỗ lực bứt tốc và tranh chấp trong trận PSG thắng Barca 4-2 tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Ở trận này, PSG còn mất tiền đạo Ousmane Dembele và trung vệ Marquinhos đều vì chấn thương cơ đùi.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Khvicha Kvaratskhelia bày tỏ sự thất vọng khi dính chấn thương nặng nhưng khẳng định sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và cảm ơn những lời động viên từ người hâm mộ. Đáng chú ý, trong phần bình luận của bài đăng này, Cristiano Ronaldo đã thể hiện sự đồng cảm và gửi lời động viên Khvicha Kvaratskhelia.