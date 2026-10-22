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Ứng viên Quả bóng Vàng chấn thương nặng, nghỉ hết mùa giải 2026/2027

Thứ Năm, 06:11, 22/10/2026
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VOV.VN - Tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia bị đứt dây chằng đầu gối trong trận PSG thắng Barca 4-2 tại Cúp C1 châu Âu và sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2026/2027.

Tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia được xem là một trong những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026 khi có màn trình diễn chói sáng giúp PSG vô địch Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Tuy nhiên, ngôi sao người Georgia đã dính chấn thương nặng ngay trước thềm lễ trao giải Quả bóng Vàng.

Ung vien qua bong vang chan thuong nang, nghi het mua giai 2026 2027 hinh anh 1
Tình huống Kvaratskhelia dính chấn thương. (Ảnh: AP)
Ung vien qua bong vang chan thuong nang, nghi het mua giai 2026 2027 hinh anh 2
Kvaratskhelia phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối. (Ảnh: AP)

Khvicha Kvaratskhelia bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải và sẽ phải phẫu thuật trong thời gian tới. Chấn thương này khiến Khvicha Kvaratskhelia dự kiến phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2026/2027. Đây là tổn thất nặng nề với PSG trên hành trình bảo vệ chức vô địch Cúp C1 châu Âu.

Khvicha Kvaratskhelia dính chấn thương sau nỗ lực bứt tốc và tranh chấp trong trận PSG thắng Barca 4-2 tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Ở trận này, PSG còn mất tiền đạo Ousmane Dembele và trung vệ Marquinhos đều vì chấn thương cơ đùi.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Khvicha Kvaratskhelia bày tỏ sự thất vọng khi dính chấn thương nặng nhưng khẳng định sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và cảm ơn những lời động viên từ người hâm mộ. Đáng chú ý, trong phần bình luận của bài đăng này, Cristiano Ronaldo đã thể hiện sự đồng cảm và gửi lời động viên Khvicha Kvaratskhelia.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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