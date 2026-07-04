TRỰC TIẾP Canada vs Morocco vòng 16 đội World Cup 2026: Thử thách Sư tử Atlas

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Morocco đang cho thấy phong độ rất ấn tượng. Họ bất bại 20 trận liên tiếp trở lại đây tính trên mọi đấu trường. Trong đó, Sư tử Atlas giành tới 13 chiến thắng. Đội bóng của ông Mohamed Ouahbi đang là đại diện châu Phi được đặt nhiều kỳ vọng nhất ở kỳ World Cup này.

Tại World Cup 2026, Morocco gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng khi cầm hòa 1-1 trước ĐT Brazil, sau đó lần lượt đánh bại Scotland và Haiti. Tiếp đến ở vòng 32 đội, Sư tử Atlas tiếp tục gây tiếng vang khi lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại đối thủ rất mạnh Hà Lan trong loạt đá luân lưu 11m.

Với những gì đã thể hiện, Morocco có lý do để tự tin bước vào trận đấu với ĐT Canada ở vòng 16 đội. Đây là đối thủ mà đại diện của châu Phi chưa từng để thua trong quá khứ. Cụ thể, họ đã 4 lần đối đầu với Canada với thành tích hòa 1 và giành 3 chiến thắng, gần nhất là trận thắng 2-1 ở World Cup cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, Canada cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Theo quan sát, quốc gia đồng chủ nhà của World Cup 2026 chỉ để thua 1/8 trận đấu trở lại đây. Riêng ở World Cup 2026, ngoài trận thua 1-2 trước Thụy Sĩ ở vòng bảng, còn lại họ hòa Bosnia 1-1, vùi dập Qatar 6-0 và thắng Nam Phi 1-0 ở vòng 32 đội cách đây vài ngày.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, Canada đã có sự tiến bộ vượt bậc. Họ chú trọng lối chơi pressing tầm cao với tinh thần đá máu lửa và khi cần chuyển trạng thái rất nhanh. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng này nằm ở tốc độ và thể lực, giúp họ gây áp lực liên tục lên đối thủ.

Thế nên, Morocco sẽ không dễ gì át vía Canada, bất chấp việc quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026 trận này không được đá sân nhà, mà phải thi đấu trên đất Mỹ. Phải nhấn mạnh rằng, Sư tử Atlas vừa trải qua màn “phá sức” với ĐT Hà Lan ở vòng 32 đội, do vậy điểm yếu thể lực của họ (do chưa kịp phục hồi) rất dễ bị Canada khai thác.