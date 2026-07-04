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TRỰC TIẾP Canada vs Morocco vòng 16 đội World Cup 2026: Thử thách Sư tử Atlas

Thứ Bảy, 12:00, 04/07/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP Canada vs Morocco vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 05/07/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Houston ở bang Texas, Mỹ.

08:26
 

 

08:26
trUc tiEp canada vs morocco vong 16 doi world cup 2026 thu thach su tu atlas hinh anh 2
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Morocco đang cho thấy phong độ rất ấn tượng. Họ bất bại 20 trận liên tiếp trở lại đây tính trên mọi đấu trường. Trong đó, Sư tử Atlas giành tới 13 chiến thắng. Đội bóng của ông Mohamed Ouahbi đang là đại diện châu Phi được đặt nhiều kỳ vọng nhất ở kỳ World Cup này.

Tại World Cup 2026, Morocco gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng khi cầm hòa 1-1 trước ĐT Brazil, sau đó lần lượt đánh bại Scotland và Haiti. Tiếp đến ở vòng 32 đội, Sư tử Atlas tiếp tục gây tiếng vang khi lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại đối thủ rất mạnh Hà Lan trong loạt đá luân lưu 11m.

Với những gì đã thể hiện, Morocco có lý do để tự tin bước vào trận đấu với ĐT Canada ở vòng 16 đội. Đây là đối thủ mà đại diện của châu Phi chưa từng để thua trong quá khứ. Cụ thể, họ đã 4 lần đối đầu với Canada với thành tích hòa 1 và giành 3 chiến thắng, gần nhất là trận thắng 2-1 ở World Cup cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, Canada cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Theo quan sát, quốc gia đồng chủ nhà của World Cup 2026 chỉ để thua 1/8 trận đấu trở lại đây. Riêng ở World Cup 2026, ngoài trận thua 1-2 trước Thụy Sĩ ở vòng bảng, còn lại họ hòa Bosnia 1-1, vùi dập Qatar 6-0 và thắng Nam Phi 1-0 ở vòng 32 đội cách đây vài ngày.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, Canada đã có sự tiến bộ vượt bậc. Họ chú trọng lối chơi pressing tầm cao với tinh thần đá máu lửa và khi cần chuyển trạng thái rất nhanh. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng này nằm ở tốc độ và thể lực, giúp họ gây áp lực liên tục lên đối thủ. 

Thế nên, Morocco sẽ không dễ gì át vía Canada, bất chấp việc quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026 trận này không được đá sân nhà, mà phải thi đấu trên đất Mỹ. Phải nhấn mạnh rằng, Sư tử Atlas vừa trải qua màn “phá sức” với ĐT Hà Lan ở vòng 32 đội, do vậy điểm yếu thể lực của họ (do chưa kịp phục hồi) rất dễ bị Canada khai thác.

08:18
08:15

Đội hình dự kiến:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi

Morocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari

TRỰC TIẾP Canada vs Morocco

Sau khi kết thúc các trận đấu vòng 32 đội, World Cup 2026 sẽ bước ngay đến vòng 16 đội mà không có ngày nghỉ. Trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội sẽ là màn so tài giữa Canada và Morocco trên sân Houston ở bang Texas, Mỹ.

Để có mặt ở vòng đấu này, Canada đã nhọc nhằn đánh bại Nam Phi 1-0. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Jesse Marsch hoàn toàn lấn lướt, liên tục gây sức ép và cuối cùng đã có được thành quả ở những phút cuối cùng.

Chiến thắng ấy không chỉ đưa Canada lần đầu góp mặt ở vòng 16 đội World Cup mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của đại diện CONCACAF. Dưới thời HLV Marsch, Canada theo đuổi lối chơi pressing cường độ cao, sẵn sàng gây áp lực ngay từ phần sân đối phương và không ngại chơi tấn công trước bất kỳ đối thủ nào.

trUc tiEp canada vs morocco vong 16 doi world cup 2026 thu thach su tu atlas hinh anh 3
Ảnh: Reuters

Stephen Eustaquio tiếp tục là linh hồn nơi tuyến giữa, trong khi Jonathan David vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Ngoài ra, sự trở lại của Alphonso Davies sau chấn thương mang đến thêm nhiều phương án tấn công, dù hậu vệ của Bayern Munich nhiều khả năng vẫn xuất phát trên băng ghế dự bị.

Với Morocco, đội bóng châu Phi còn vất vả hơn thế khi họ cần loạt luân lưu mới có thể đánh bại Hà Lan sau khi 120 phút thi đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, nếu so với đối thủ Nam Phi của Canada ở vòng 32 đội, Hà Lan là đội bóng khó nhằn hơn rất nhiều và những gì Morocco làm được thực sự là rất đáng khen ngợi.

Dưới thời HLV Mohamed Ouahbi, Morocco đang dần chuyển mình từ lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc sang phong cách kiểm soát bóng nhiều hơn. Dù mới chỉ dẫn dắt đội tuyển trong thời gian ngắn, nhà cầm quân này đã giúp Morocco thi đấu chủ động và linh hoạt hơn. Khả năng cầm bóng của Morocco đặc biệt ấn tượng. Trong trận gặp Hà Lan, họ thực hiện tới hơn 800 đường chuyền thành công, một thống kê rất đáng nể.

trUc tiEp canada vs morocco vong 16 doi world cup 2026 thu thach su tu atlas hinh anh 4
Ảnh: Reuters

Có thể xem như Morocco hiện tại là đội bóng rất linh hoạt và sẵn sàng biến hóa cách chơi theo từng đối thủ. Đó thực sự là điểm đáng sợ của Morocco năm nay so với cách chơi thuần phòng ngự 4 năm trước.

Đội hình Morocco cũng sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao. Achraf Hakimi vẫn là thủ lĩnh nơi hàng thủ, trong khi Brahim Diaz, Azzedine Ounahi và Ismael Saibari mang đến rất nhiều sự sáng tạo trên hàng công.

Với những gì đã thể hiện, Morocco là đội được đánh giá cao hơn và sẽ không bất ngờ nếu đại diện châu Phi giành chiến thắng để tiến vào tứ kết.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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