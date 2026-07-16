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Đình Bắc tăng giá phi mã, đắt giá thứ 2 tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 06:00, 16/07/2026
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VOV.VN - Giá trị của Đình Bắc tăng phi mã, tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN đắt giá thứ 2 ở tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026.

Theo định giá mới nhất của chuyên trang Transfermarkt, tiền đạo Đình Bắc hiện có giá 400.000 Euro (khoảng 11,9 tỷ đồng). So với lần định giá trước, chân sút thuộc biên chế của CAHN tăng 100.000 Euro.

Với mức giá 400.000 Euro, Đình Bắc đã vươn lên bằng với Quang Hải, đồng thời trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 ở tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, đứng sau Xuân Son, người được định giá 550.000 Euro.

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Đình Bắc tăng giá phi mã, đắt giá thứ 2 tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Như Đạt).

Nguyên nhân Đình Bắc tăng giá phi mã là tiền đạo quê Nghệ An thi đấu rất thành công ở mùa giải 2025/2026. Anh tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam, liên tục ghi bàn và cùng CLB CAHN vô địch V-League 2025/2026 một cách thuyết phục.

Ở mùa giải 2025/2026, Đình Bắc được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League. Trong khi đó, người đàn anh Quang Hải nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2025/2026.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và thi đấu thành công ở ASEAN Cup 2026 cũng như ở mùa giải 2026/2027 trong màu áo CLB CAHN, giá trị của Đình Bắc có thể sẽ tăng cao hơn nữa.

Yến Hoàng/VOV.VN
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