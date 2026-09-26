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Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9 ở đâu?

Thứ Bảy, 09:30, 26/09/2026
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VOV.VN - Trận đấu giữa Việt Nam vs Philippines trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 26/9.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9 ở đâu?

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines sẽ so tài ở trận ra quân tại bảng B diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 26/9. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có đài nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này. Tuy nhiên, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

FIFA ASEAN Cup 2026 do FIFA tổ chức lần đầu tiên đã chính thức khởi tranh từ ngày 24/9 với các trận đấu thuộc Division 2. Trong khi đó, tâm điểm của Division 1 sẽ bắt đầu từ ngày 25/9 tại Indonesia. Tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines vào lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

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Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik cũng không quá lo lắng khi đội tuyển thiếu một số cầu thủ vì chấn thương và thể trạng: “Khi mùa giải trong nước đã bắt đầu thì nhiều cầu thủ gặp khó khăn, chấn thương hay thể trạng mệt mỏi là một yếu tố. Các cầu thủ không thể có mặt thì cũng đã có người thay thế. Sự thay đổi là chắc chắn nhưng những nhân tố cũ sẽ có trọng trách gánh vác”.

Theo HLV Kim Sang Sik, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là một thử thách mới đối với ĐT Việt Nam. Ông cho rằng toàn đội cần hướng về phía trước thay vì quá chú trọng vào những gì đã xảy ra trong quá khứ: “Chúng tôi xem giải đấu này như một thử thách mới với một đội tuyển mới. Những gì đã xảy ra trong quá khứ thì đã qua. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó mà chỉ hướng về phía trước và xem đây là một thử thách mới”.

PV/VOV.VN
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