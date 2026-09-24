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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 24/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam

Thứ Năm, 05:00, 24/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 24/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV sẽ thi đấu ở nhiều môn với hy vọng sẽ tiếp tục giành được những huy chương.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 24/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở nhiều môn như bơi, điền kinh, boxing, canoeing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, rowing, bắn súng, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, wushu.

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Xạ thủ Phạm Quang Huy sẽ tranh tài hôm nay với mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV tại ASIAD. (Ảnh: Trần Tiến). 

Trong đó, các môn như điền kinh, canoeing, rowing, bắn súng, thể dục dụng cụ hay cử tạ có thể cạnh tranh những tấm huy chương.

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy cùng các đồng đội Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành sẽ tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là nội dung Quang Huy đã giành HCV ở kỳ ASIAD trước nên việc bảo vệ HCV sẽ là mục tiêu hàng đầu của xạ thủ 30 tuổi.

Môn bơi chứng kiến Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ở nội dung 800m tự do nam. Đây là nội dung Huy Hoàng đặt kỳ vọng rất cao có thể cạnh tranh sau khi đã rút lui khỏi nội dung 1500m tự do cách đây ít ngày.

Tại môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung chạy 10.000m nữ. Ngoài ra, Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường cũng có khả năng cạnh tranh huy chương ở nội dung nhảy ba bước nữ.

Bên cạnh đó, các môn canoeing và rowing hay thể dục dụng cụ cũng đã có VĐV Việt Nam vào thi đấu chung kết và khả năng cạnh tranh huy chương là hoàn toàn có thể.

PV/VOV.VN
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