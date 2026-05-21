Đội bóng châu Phi đoạt vé U17 World Cup 2026 bằng hình thức đặc biệt

U17 Algeria đã chính thức đoạt vé tham dự U17 World Cup 2026 sau khi góp mặt ở vòng knock-out giải U17 châu Phi đang diễn ra tại Morocco. Kịch tính lên đến đỉnh điểm khi Algeria phải nhờ đến bốc thăm may rủi để giành suất đi tiếp đầy nghẹt thở.

Tại bảng D, loạt trận cuối tạo nên cục diện cực kỳ căng thẳng khi Algeria và Ghana bằng điểm nhau trong cuộc đua vị trí nhì bảng. Hai đội cùng có 4 điểm, hiệu số ngang nhau và thậm chí hòa 2-2 ở đối đầu trực tiếp, buộc ban tổ chức phải dùng đến bốc thăm để phân định.

Kết quả, U17 Algeria là đội gặp may và giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12. Sau những loạt trận mới nhất của giải U17 châu Phi 2026, FIFA đã xác định được thêm 3 đội giành vé dự U17 World Cup 2026 là U17 Algeria, U17 Mali và U17 Senegal.

Như vậy, tính đến sáng 21/5, đã có 46 đội tuyển giành quyền dự U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Morocco, Ai Cập, Tanzania, Algeria, Mali, Senegal, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

Hai tấm vé còn lại đến VCK U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau những trận đấu play-off khu vực châu Phi diễn ra ngày 23/5 tới.