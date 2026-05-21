中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội bóng châu Phi đoạt vé U17 World Cup 2026 bằng hình thức đặc biệt

Thứ Năm, 12:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội bóng châu Phi – U17 Algeria đoạt vé đến vòng chung kết U17 World Cup 2026 bằng hình thức đặc biệt.

U17 Algeria đã chính thức đoạt vé tham dự U17 World Cup 2026 sau khi góp mặt ở vòng knock-out giải U17 châu Phi đang diễn ra tại Morocco. Kịch tính lên đến đỉnh điểm khi Algeria phải nhờ đến bốc thăm may rủi để giành suất đi tiếp đầy nghẹt thở.

Doi bong chau phi doat ve u17 world cup 2026 bang hinh thuc dac biet hinh anh 1
U17 Algeria đoạt vé dự U17 World Cup 2026 nhờ bốc thăm may rủi. (Ảnh: FAF)

Tại bảng D, loạt trận cuối tạo nên cục diện cực kỳ căng thẳng khi Algeria và Ghana bằng điểm nhau trong cuộc đua vị trí nhì bảng. Hai đội cùng có 4 điểm, hiệu số ngang nhau và thậm chí hòa 2-2 ở đối đầu trực tiếp, buộc ban tổ chức phải dùng đến bốc thăm để phân định.

Kết quả, U17 Algeria là đội gặp may và giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12. Sau những loạt trận mới nhất của giải U17 châu Phi 2026, FIFA đã xác định được thêm 3 đội giành vé dự U17 World Cup 2026 là U17 Algeria, U17 Mali và U17 Senegal.

Như vậy, tính đến sáng 21/5, đã có 46 đội tuyển giành quyền dự U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Morocco, Ai Cập, Tanzania, Algeria, Mali, Senegal, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

Hai tấm vé còn lại đến VCK U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau những trận đấu play-off khu vực châu Phi diễn ra ngày 23/5 tới.

PV/VOV.VN
Tag: U17 World Cup 2026 U17 Algeria
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hôm nay bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026: Lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam
Hôm nay bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026: Lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam

VOV.VN - Lễ bốc thăm vchia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn vào hôm nay (21/5) tại Zurich, Thụy Sĩ.

Hôm nay bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026: Lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam

Hôm nay bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026: Lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam

VOV.VN - Lễ bốc thăm vchia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn vào hôm nay (21/5) tại Zurich, Thụy Sĩ.

FIFA mắc lỗi đánh máy, U17 Việt Nam bất ngờ "vắng mặt" ở U17 World Cup 2026
FIFA mắc lỗi đánh máy, U17 Việt Nam bất ngờ "vắng mặt" ở U17 World Cup 2026

VOV.VN - FIFA bất ngờ “bỏ quên” U17 Việt Nam trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

FIFA mắc lỗi đánh máy, U17 Việt Nam bất ngờ "vắng mặt" ở U17 World Cup 2026

FIFA mắc lỗi đánh máy, U17 Việt Nam bất ngờ "vắng mặt" ở U17 World Cup 2026

VOV.VN - FIFA bất ngờ “bỏ quên” U17 Việt Nam trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam
VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH VFF gửi thư cảm ơn tới các Câu lạc bộ và Trung tâm Đào tạo bóng đá có cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn đóng góp cho chiến tích vô địch U17 Đông Nam Á và giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam.

VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam

VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH VFF gửi thư cảm ơn tới các Câu lạc bộ và Trung tâm Đào tạo bóng đá có cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn đóng góp cho chiến tích vô địch U17 Đông Nam Á và giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam.

Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch
Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản.

Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch

Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản.

Xác định 46/48 đội dự U17 World Cup 2026
Xác định 46/48 đội dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Sau những loạt trận mới nhất, FIFA đã xác định được thêm 3 đội giành vé dự U17 World Cup 2026, nâng tổng số đội đã có vé là 46 đội.

Xác định 46/48 đội dự U17 World Cup 2026

Xác định 46/48 đội dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Sau những loạt trận mới nhất, FIFA đã xác định được thêm 3 đội giành vé dự U17 World Cup 2026, nâng tổng số đội đã có vé là 46 đội.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế