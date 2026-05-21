FIFA mắc lỗi đánh máy, U17 Việt Nam bất ngờ "vắng mặt" ở U17 World Cup 2026

Trước thềm lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026, FIFA đã công bố danh sách các nhóm hạt giống nhưng lại gây bất ngờ lớn khi không có tên U17 Việt Nam. Điều này khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng bởi đội bóng trẻ Việt Nam vừa giành quyền tham dự giải với ngôi nhất bảng C tại VCK U17 châu Á 2026.

Sai sót của FIFA được xác định là khá nghiêm trọng khi họ điền nhầm tên U17 Yemen vào nhóm hạt giống số 4, dù đội bóng này không vượt qua vòng loại. Nhiều khả năng đã có sự nhầm lẫn giữa hai đại diện châu Á, dẫn đến việc U17 Việt Nam bị “biến mất” khỏi danh sách chính thức.

Không chỉ vậy, FIFA còn gây tranh cãi khi xếp U17 Indonesia vào nhóm hạt giống số 2, dù đội bóng này không giành vé dự giải. Đồng thời, U17 Trung Quốc (đội đã vượt qua vòng loại) cũng không xuất hiện trong danh sách, cho thấy những sai sót mang tính hệ thống trong khâu cập nhật thông tin.

Tính đến 09h00 sáng 21/5, những lỗi này vẫn chưa được FIFA điều chỉnh. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào 21h00 tối nay 21/5 (giờ Việt Nam) tại Zurich. Đây là lần đầu tiên giải đấu được mở rộng lên 48 đội và trở thành sự kiện thường niên, đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá trẻ toàn cầu.

Với U17 Việt Nam, tấm vé tham dự World Cup là cột mốc lịch sử sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở châu Á. Dù gặp sự cố ngoài ý muốn, đội bóng trẻ vẫn đang hướng đến sân chơi lớn nhất hành tinh với quyết tâm khẳng định vị thế.