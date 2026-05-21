FIFA mắc lỗi đánh máy, U17 Việt Nam bất ngờ "vắng mặt" ở U17 World Cup 2026

Thứ Năm, 09:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - FIFA bất ngờ “bỏ quên” U17 Việt Nam trước thềm lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Trước thềm lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026, FIFA đã công bố danh sách các nhóm hạt giống nhưng lại gây bất ngờ lớn khi không có tên U17 Việt Nam. Điều này khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng bởi đội bóng trẻ Việt Nam vừa giành quyền tham dự giải với ngôi nhất bảng C tại VCK U17 châu Á 2026.

fifa mac loi danh may, u17 viet nam bat ngo vang mat o u17 world cup 2026 hinh anh 1
U17 Việt Nam bất ngờ "vắng mặt" ở nhóm hạt giống được FIFA công bố trước thềm lễ bốc thăm U17 World Cup 2026. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sai sót của FIFA được xác định là khá nghiêm trọng khi họ điền nhầm tên U17 Yemen vào nhóm hạt giống số 4, dù đội bóng này không vượt qua vòng loại. Nhiều khả năng đã có sự nhầm lẫn giữa hai đại diện châu Á, dẫn đến việc U17 Việt Nam bị “biến mất” khỏi danh sách chính thức.

Không chỉ vậy, FIFA còn gây tranh cãi khi xếp U17 Indonesia vào nhóm hạt giống số 2, dù đội bóng này không giành vé dự giải. Đồng thời, U17 Trung Quốc (đội đã vượt qua vòng loại) cũng không xuất hiện trong danh sách, cho thấy những sai sót mang tính hệ thống trong khâu cập nhật thông tin.

Tính đến 09h00 sáng 21/5, những lỗi này vẫn chưa được FIFA điều chỉnh. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào 21h00 tối nay 21/5 (giờ Việt Nam) tại Zurich. Đây là lần đầu tiên giải đấu được mở rộng lên 48 đội và trở thành sự kiện thường niên, đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá trẻ toàn cầu.

Với U17 Việt Nam, tấm vé tham dự World Cup là cột mốc lịch sử sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở châu Á. Dù gặp sự cố ngoài ý muốn, đội bóng trẻ vẫn đang hướng đến sân chơi lớn nhất hành tinh với quyết tâm khẳng định vị thế.

PV/VOV.VN
Xác định 46/48 đội dự U17 World Cup 2026
VOV.VN - Sau những loạt trận mới nhất, FIFA đã xác định được thêm 3 đội giành vé dự U17 World Cup 2026, nâng tổng số đội đã có vé là 46 đội.

VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam
VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH VFF gửi thư cảm ơn tới các Câu lạc bộ và Trung tâm Đào tạo bóng đá có cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn đóng góp cho chiến tích vô địch U17 Đông Nam Á và giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam.

Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản.

Xác định thêm 4 đội giành vé dự U17 World Cup 2026
VOV.VN - Sau những trận đấu mới nhất của giải U17 châu Phi, BTC đã xác định được thêm 4 đội bóng sẽ giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5: Xác định 2 đội vào chung kết
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5, U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc gặp nhau trong trận chung kết.

