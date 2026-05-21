  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hôm nay bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026: Lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam

Thứ Năm, 09:00, 21/05/2026
VOV.VN - Lễ bốc thăm vchia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn vào hôm nay (21/5) tại Zurich, Thụy Sĩ.

Hôm nay (21/5), lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 sẽ được diễn ra vào lúc 21h00 (giờ Việt Nam) tại Zurich, Thụy Sĩ. Sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng của FIFA, qua đó xác định các bảng đấu và đối thủ của U17 Việt Nam.

hom nay boc tham chia bang u17 world cup 2026 lo dien doi thu cua u17 viet nam hinh anh 1
Lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 sẽ được diễn ra vào lúc 21h00 hôm nay 21/5. (Ảnh: VFF)

VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Đây là lần thứ hai liên tiếp giải áp dụng thể thức mở rộng, hứa hẹn mang đến sự cạnh tranh khốc liệt và nhiều bất ngờ.

Theo thể thức bốc thăm, 48 đội sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội dựa trên hệ thống xếp hạng của FIFA. Những đội có thứ hạng cao nhất sẽ cùng Qatar góp mặt ở nhóm hạt giống số 1, trong khi các đội còn lại lần lượt được phân vào các nhóm 2, 3 và 4. 12 bảng đấu của giải sẽ được hình thành, mỗi bảng gồm 4 đội, mỗi đội đến từ một nhóm khác nhau.

Đáng chú ý, hai đại diện của châu Phi vẫn chưa được xác định trước lễ bốc thăm. Vì vậy, ban tổ chức sẽ sử dụng các suất “placeholder” theo khu vực cho hai đội này, trong bối cảnh khu vực châu Phi có tổng cộng 10 suất tham dự giải đấu.

Khu vực châu Á có 9 đại diện góp mặt, bao gồm chủ nhà Qatar cùng các đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa U17 Việt Nam hoàn toàn có khả năng chạm trán những đối thủ hàng đầu thế giới ngay từ vòng bảng.

Quách Khiêm/VOV.VN
VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam
VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH VFF gửi thư cảm ơn tới các Câu lạc bộ và Trung tâm Đào tạo bóng đá có cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn đóng góp cho chiến tích vô địch U17 Đông Nam Á và giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam.

Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản.

Xác định 46/48 đội dự U17 World Cup 2026
VOV.VN - Sau những loạt trận mới nhất, FIFA đã xác định được thêm 3 đội giành vé dự U17 World Cup 2026, nâng tổng số đội đã có vé là 46 đội.

HLV Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup
VOV.VN - HLV Cristiano Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup.

Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam
VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

