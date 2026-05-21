Hôm nay bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026: Lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam

Hôm nay (21/5), lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 sẽ được diễn ra vào lúc 21h00 (giờ Việt Nam) tại Zurich, Thụy Sĩ. Sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng của FIFA, qua đó xác định các bảng đấu và đối thủ của U17 Việt Nam.

VCK U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Đây là lần thứ hai liên tiếp giải áp dụng thể thức mở rộng, hứa hẹn mang đến sự cạnh tranh khốc liệt và nhiều bất ngờ.

Theo thể thức bốc thăm, 48 đội sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội dựa trên hệ thống xếp hạng của FIFA. Những đội có thứ hạng cao nhất sẽ cùng Qatar góp mặt ở nhóm hạt giống số 1, trong khi các đội còn lại lần lượt được phân vào các nhóm 2, 3 và 4. 12 bảng đấu của giải sẽ được hình thành, mỗi bảng gồm 4 đội, mỗi đội đến từ một nhóm khác nhau.

Đáng chú ý, hai đại diện của châu Phi vẫn chưa được xác định trước lễ bốc thăm. Vì vậy, ban tổ chức sẽ sử dụng các suất “placeholder” theo khu vực cho hai đội này, trong bối cảnh khu vực châu Phi có tổng cộng 10 suất tham dự giải đấu.

Khu vực châu Á có 9 đại diện góp mặt, bao gồm chủ nhà Qatar cùng các đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa U17 Việt Nam hoàn toàn có khả năng chạm trán những đối thủ hàng đầu thế giới ngay từ vòng bảng.