Xác định 46/48 đội dự U17 World Cup 2026

Sau những loạt trận mới nhất của giải U17 châu Phi, FIFA đã xác định được thêm 3 đội giành vé dự U17 World Cup 2026, đó là các đội nhì bảng C và nhất, nhì bảng D của giải đấu tại châu Phi.

Ở bảng C, sau khi Tanzania sớm giành vé, cuộc cạnh tranh ở lượt cuối diễn ra giữa Mali, Mozambique và Angola. Với lợi thế có quyền tự quyết khi hơn về điểm số, U17 Mali đã giành chiến thắng quan trọng trước U17 Tanzania với tỷ số 2-1 để giành vé đến với World Cup.

Tại bảng D, U17 Senegal vượt khó thành công khi đánh bại U17 Algeria 2-1 để vươn lên giành ngôi nhất bảng và có vé đến World Cup. Trong khi đó, U17 Algeria dù thua trận nhưng vẫn có ngôi nhì bảng và giành quyền đến với Qatar.

Như vậy, tính đến sáng 21/5, đã có 46 đội giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Morocco, Ai Cập, Tanzania, Algeria, Mali, Senegal, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

2 vé còn lại dến VCK U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau những trận đấu play-off khu vực châu Phi diễn ra ngày 23/5 tới.