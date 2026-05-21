Xác định 46/48 đội dự U17 World Cup 2026

Thứ Năm, 08:17, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau những loạt trận mới nhất, FIFA đã xác định được thêm 3 đội giành vé dự U17 World Cup 2026, nâng tổng số đội đã có vé là 46 đội.

Sau những loạt trận mới nhất của giải U17 châu Phi, FIFA đã xác định được thêm 3 đội giành vé dự U17 World Cup 2026, đó là các đội nhì bảng C và nhất, nhì bảng D của giải đấu tại châu Phi. 

Ảnh: CAF. 

Ở bảng C, sau khi Tanzania sớm giành vé, cuộc cạnh tranh ở lượt cuối diễn ra giữa Mali, Mozambique và Angola. Với lợi thế có quyền tự quyết khi hơn về điểm số, U17 Mali đã giành chiến thắng quan trọng trước U17 Tanzania với tỷ số 2-1 để giành vé đến với World Cup. 

Tại bảng D, U17 Senegal vượt khó thành công khi đánh bại U17 Algeria 2-1 để vươn lên giành ngôi nhất bảng và có vé đến World Cup. Trong khi đó, U17 Algeria dù thua trận nhưng vẫn có ngôi nhì bảng và giành quyền đến với Qatar. 

Như vậy, tính đến sáng 21/5, đã có 46 đội giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Morocco, Ai Cập, Tanzania, Algeria, Mali, Senegal, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

2 vé còn lại dến VCK U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau những trận đấu play-off khu vực châu Phi diễn ra ngày 23/5 tới. 

PV/VOV.VN
VFF có động thái đặc biệt sau chiến tích giành vé World Cup của U17 Việt Nam
VOV.VN - Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH VFF gửi thư cảm ơn tới các Câu lạc bộ và Trung tâm Đào tạo bóng đá có cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn đóng góp cho chiến tích vô địch U17 Đông Nam Á và giành vé dự U17 World Cup của U17 Việt Nam.

Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản.

Xác định thêm 4 đội giành vé dự U17 World Cup 2026
VOV.VN - Sau những trận đấu mới nhất của giải U17 châu Phi, BTC đã xác định được thêm 4 đội bóng sẽ giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5: Xác định 2 đội vào chung kết
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5, U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc gặp nhau trong trận chung kết.

U17 Nhật Bản vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin
VOV.VN - U17 Nhật Bản giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin, khi thắng U17 Uzbekistan trên loạt sút luân lưu với tỉ số 3-2.

