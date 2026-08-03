Đội hình cầu thủ tự do hùng hậu trên thị trường chuyển nhượng hè 2026

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 ghi nhận diễn biến hiếm gặp khi hàng loạt cầu thủ đình đám đang trong tình trạng thất nghiệp. Điều này cũng hứa hẹn sẽ có những “bom tấn” chuyển nhượng tự do xuất hiện trước khi mùa giải 2026/2027 bắt đầu.

Đội hình cầu thủ tự do ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. (Ảnh: Bleacher Reports)

Trong số các cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 có rất nhiều tên tuổi lớn và sở hữu vị thế biểu tượng như Mohamed Salah, John Stones, Dani Carvajal, James Rodriguez, David Alaba, Jamie Vardy hay Riyad Mahrez.

Bên cạnh đó là nhiều ngôi sao vừa trải qua chuỗi ngày sa sút và đang tìm kiếm bến đỗ mới với hy vọng lấy lại phong độ như Dusan Vlahovic, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu, Presnel Kimpembe hay Adama Traore.

Đáng chú ý, dàn cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 có rất nhiều tiền vệ trung tâm tên tuổi như Fabinho, Leon Goretzka, Franck Kessie, Marcelo Brozovic, Julian Brandt, Lorenzo Pellegrini hay Yves Bissouma.