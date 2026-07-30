HLV Park Hang Seo nổi nóng lao vào sân trong trận đấu ở Thái Lan

HLV Park Hang Seo không thể giữ bình tĩnh và lao vào sân đòi ăn thua đủ với đối thủ khi chứng kiến học trò ở Kanchanaburi FC bị đối phương gây sự trong trận giao hữu với Eastern SC tối 29/7. Đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Các thành viên ban huấn luyện Kanchanaburi FC đã phải ngăn cản HLV Park Hang Seo để tránh đẩy sự việc đi xa hơn. Trong khi đó, các cầu thủ hai đội cũng có những tranh cãi khiến trận đấu bị gián đoạn.

HLV Park Hang Seo nổi nóng khiến trợ lý phải can ngăn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đến cuối trận, khi một cầu thủ Kanchanaburi bị phạm lỗi trước vòng cấm, HLV Park Hang Seo quay sang phía ban huấn luyện Eastern SC rồi giơ tay lên thể hiện sự bức xúc. Sau đó, ông Park làm động tác như trọng tài thổi còi và bĩu môi.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Park Hang Seo nổi nóng trong trận đấu. Thời còn làm việc tại Việt Nam và Hàn Quốc, ông Park từng nhiều lần phản ứng quyết liệt khi chứng kiến các học trò bị chơi xấu hoặc tranh cãi với trọng tài sau những quyết định bất lợi.

HLV Park Hang Seo vừa tới Thái Lan dẫn dắt Kanchanaburi FC chưa đầy 1 tháng, sau khi từ chức Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc vì thất bại ở World Cup 2026. Trong trận giao hữu với Eastern SC, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng 2-0.