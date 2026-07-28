Huyền thoại Zinedine Zidane chính thức dẫn dắt ĐT Pháp

HLV Zinedine Zidane đã chính thức ra mắt trên cương vị HLV trưởng ĐT Pháp. Theo Chủ tịch LĐBĐ Pháp Philippe Diallo, bản hợp đồng của HLV Zinedine Zidane có thời hạn 4 năm.

Phát biểu trong buổi họp báo ra mắt ĐT Pháp, HLV Zinedine Zidane cho biết: “Được dẫn dắt ĐT Pháp là niềm vih dự và tự hào. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình vì thành công của đội tuyển. Tôi cũng muốn gửi lời tri ân tới người tiền nhiệm Didier Deschamps vì những đóng góp trong suốt nhiều năm”.

HLV Zinedine Zidane trong cuộc họp báo ra mắt ĐT Pháp. (Ảnh: Reuters)

Didier Deschamps là đồng đội của Zinedine Zidane trong thế hệ ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Dưới thời HLV Didier Deschamps, ĐT Pháp đã giành chức vô địch World Cup 2018 và ngôi á quân World Cup 2022 trước khi đứng hạng tư ở World Cup 2026.

Theo kế hoạch, HLV Zinedine Zidane sẽ có trận ra mắt ĐT Pháp khi chạm trán ĐT Thổ Nhĩ Kỳ ở UEFA Nations League vào tháng 9 tới. Về mục tiêu dài hạn, LĐBĐ Pháp kỳ vọng HLV Zinedine Zidane sẽ dẫn dắt lứa cầu thủ tài năng cạnh tranh danh hiệu tại EURO 2028 và World Cup 2030.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Zinedine Zidane mới chỉ trải qua 2 nhiệm kỳ cầm quân ở đội một Real Madrid trong giai đoạn 2016 – 2018 và 2019 - 2021. Tuy nhiên, Zinedine Zidane đã gặt hái thành công vang dội khi mang về sân Bernabeu 3 danh hiệu Cúp C1 châu Âu, 2 chức vô địch La Liga, 2 Siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup và 2 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Kể từ sau khi chia tay Real Madrid năm 2021, Zinedine Zidane không nhận lời dẫn dắt đội bóng nào dù liên tiếp nhận được những lời đề nghị hấp dẫn. HLV Zinedine Zidane chỉ tái xuất khi giấc mơ dẫn dắt ĐT Pháp trở thành sự thật.