Sau vòng 2 V-League 2026/2027: SLNA và Đà Nẵng gây bất ngờ lớn

Nhiều kịch tính và bất ngờ

Vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra hấp dẫn, kịch tính và nhiều bất ngờ. Mở màn cho vòng đấu hấp dẫn là cuộc so tài của Thể Công Viettel với CAHN, hai đội bóng có thứ hạng tốt nhất ở mùa giải trước.

CAHN đánh bại Thể Công Viettel dù chơi thiếu người (Ảnh: Như Đạt)

Ở trận đấu này, đương kim vô địch CAHN và đội bóng áo lính đã thi đấu ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Bước ngoặt đến ở phút 70 khi Văn Hậu nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng thô bạo với Doãn Ngọc Tân.

Thể Công Viettel được chơi hơn người, nhưng đã không tận dụng được lợi thế để ghi bàn, Ngược lại, đoàn quân của HLV Popov đã bị Mauk Stefan Ingo sút tung lưới ở cuối trận, qua đó trăng tay ngay trên sân nhà.

Thất bại này của Thể Công Viettel khiến người hâm mộ thất vọng. Bởi đội chủ nhà được chơi hơn người, nhưng không thể sút tung lưới đối phương. Trong khi đó, CAHN cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và vẫn duy trì thành tích toàn thắng.

Nếu như CAHN thắng Thể Công Viettel đầy kịch tính thì Ninh Bình cũng có chiến thắng giàu cảm xúc trước Thanh Hóa. Trong ngày mà Lucao tiếp tục tỏa sáng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm dẫn 2-0 sau 37 phút bóng lăn.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Thanh Hóa đã vùng lên mạnh mẽ và có thế trận rất tốt trước đội chủ nhà. Những nỗ lực của đội khách giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 76. Sau đó, đội bóng xứ Thanh thi đấu rất cố gắng, nhưng không thể có bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 1-2.

Khởi tranh Cúp C1 châu Á 2026/2027: Chờ đợi CLB CAHN ra sân VOV.VN - Hôm nay 14/9, Cúp C1 châu Á 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh vòng bảng (League Phase). Người hâm mộ Việt Nam sẽ mong chờ màn ra mắt sân chơi số một châu Á của CLB CAHN.

Hà Nội FC thua trận thứ hai liên tiếp

Hai đội bóng gây bất ngờ lớn nhất ở vòng 2 V-League 2026/2027 là Đà Nẵng và SLNA. Đà Nẵng với lợi thế sân nhà và được chơi hơn người khi Văn Kiên và Ezequiel Santos Da Silva nhận thẻ đỏ trực tiếp đã đánh bại Nam Định với tỉ số 3-0. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Đức Tuấn leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nam Định đứng ngay phía sau cũng với 3 điểm.

SLNA gieo sầu cho Hà Nội FC tại Hàng Đẫy (Ảnh: Như Đạt)

Về phía SLNA, đội bóng xứ Nghệ khiến nhiều người bất ngờ khi thắng Hà Nội FC với tỉ số 4-1 ngay tại Hàng Đẫy. Với chiến thuật, đấu pháp hợp lý và khả năng tận dụng cơ hội tốt, SLNA đã khiến đội bóng 6 lần vô địch V-League thua toàn diện.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Hà Nội FC, trước đó họ cũng thất bại 1-3 trước Công an TP.HCM. Với 0 điểm sau 2 lượt trận, Hà Nội FC đứng vị trí áp trót trên bảng xếp hạng, HLV Harry Kewell đang chịu áp lực lớn. Nếu không giúp Hà Nội FC cải thiện tình hình, Harry Kewell hoàn toàn có thể phải trả giá bằng chiếc ghế của mình.

Kết quả vòng 2 V-League 2026/2027

Ở vòng 2 V-League 2026/2027, Bắc Ninh cũng chơi tốt để đánh bại Công an TP.HCM với tỉ số 1-0. Hà Tĩnh cũng tận dụng tốt lợi thế sân nhà để hạ gục tân binh Đồng Nai với tỉ số 1-0. Trong khi đó, CLB Hải Phòng ngược dòng thắng HAGL với tỉ số 3-1 ngay tại Pleiku.