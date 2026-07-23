Đội hình tiêu biểu World Cup 2026: Bất ngờ thiếu vắng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

FIFA đã công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026 với nhiều cái tên nổi bật. Tuy nhiên, danh sách này vẫn gây tranh cãi khi thiếu vắng một số nhân tố quan trọng.

Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đã khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha. La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết để lần thứ hai lên ngôi thế giới.

FIFA công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Trong đội hình tiêu biểu, Tây Ban Nha đóng góp ba gương mặt gồm Pedro Porro, Marc Cucurella và Rodri. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng của nhà tân vô địch.

Dẫu vậy, điểm gây bất ngờ lớn nhất là sự vắng mặt của Pau Cubarsi. Trung vệ 19 tuổi này vừa giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nhưng lại không được vinh danh.

Pau Cubarsi cùng Aymeric Laporte đã tạo nên cặp trung vệ chắc chắn bậc nhất giải đấu. Bộ đôi này góp công lớn giúp Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới đúng một bàn sau tám trận.

Thay vào đó, hai vị trí trung vệ được trao cho Dayot Upamecano và Lisandro Martinez. Quyết định này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi đặt dấu hỏi.

Ở chiều ngược lại, các ngôi sao tấn công hàng đầu đều góp mặt đầy đủ. Lionel Messi và Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định đẳng cấp với những màn trình diễn ấn tượng.

Bên cạnh đó, Jude Bellingham, Michael Olise và Erling Haaland cũng được xướng tên. Đây đều là những cầu thủ tạo dấu ấn đậm nét trong hành trình của đội tuyển mình.

Theo danh sách chính thức, đội hình tiêu biểu gồm Vozinha trong khung gỗ cùng bộ tứ vệ Cucurella, Martinez, Upamecano và Porro. Hàng công phía trên quy tụ Bellingham, Rodri, Olise, Mbappe, Messi và Haaland.

Dù còn tranh cãi, đội hình này vẫn phản ánh phần nào bức tranh tổng thể của giải đấu. Những ngôi sao lớn tiếp tục chiếm ưu thế trong các cuộc bình chọn danh giá.

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