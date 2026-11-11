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Đội pickleball Việt Nam tham dự giải đấu châu lục

Thứ Tư, 10:00, 11/11/2026
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VOV.VN - Đội pickleball Viet Panthers sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Major League Pickleball Asia 2026 (MLP Asia 2026).

Đội hình Viet Panthers tham dự MLP Asia 2026 quy tụ 4 ngôi sao hàng đầu của pickleball Việt Nam gồm: đội trưởng Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần và Hồ Thị Trúc Tâm. Bên cạnh đó là 2 "ngoại binh" Tama Shimabukuro và Kaitlyn Christian.

MLP Asia 2026 là giải pickleball đồng đội chuyên nghiệp, quy tụ 6 đội tham dự gồm: Team Tokyo (Nhật Bản), Dragon Warriors (Trung Quốc), Hong Kong Cannons (Hong Kong, Trung Quốc)), Manila Helios (Philippines), Malayan Stripes (Malaysia) và Viet Panthers. Mỗi đội có 6 tay vợt trong đội hình.

Doi pickleball viet nam tham du giai dau chau luc hinh anh 1
Đội hình Viet Panthers. (Ảnh: MLP Asia)

Tại giải MLP Asia 2026, Viet Panthers sẽ khởi đầu hành trình tại vòng bảng với chuyến làm khách tại Hong Kong gặp chủ nhà Hong Kong Cannons ngày 14/11. Sau đó, Viet Panthers sẽ trở về sân nhà tiếp đón Malayan Stripes (Malaysia) và The Dots Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 21/11.

Ở chặng cuối của vòng bảng, Viet Panthers sẽ tới Trung Quốc làm khách của Dragon Warriors vào ngày ngày 27/11. Đáng chú ý, vòng bảng của MLP Asia 2026 chỉ thi đấu 4 lượt trận nên Viet Panthers không chạm trán Manila Helios tại vòng này.

Bốn đội dẫn đầu sau vòng bảng sẽ vào bán kết diễn ra ngày 11/12, sau đó trận chung kết sẽ diễn ra ngày 12/12. Theo thể thức thi đấu, mỗi trận tại MLP Asia 2026 gồm 1 ván đôi nam, 1 ván đôi nữ và 2 ván đôi nam nữ; nếu đôi bên hòa 2-2 thì sẽ phân thắng bại bằng DreamBreaker - đánh đơn luân phiên tới 21 điểm. Đội thắng trong thời gian chính thức được 3 điểm, còn đội thắng bằng DreamBreaker được 2 điểm trên bảng xếp hạng.

PV/VOV.VN
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