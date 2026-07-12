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ĐT Anh bị chê bai phũ phàng dù vào bán kết World Cup 2026

Chủ Nhật, 08:04, 12/07/2026
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VOV.VN - Dù lội ngược dòng thắng ĐT Na Uy 2-1 để vào bán kết World Cup 2026, màn trình diễn của ĐT Anh vẫn bị chính HLV Thomas Tuchel chê bai thẳng thừng.

ĐT Anh đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước ĐT Na Uy để tiến vào bán kết World Cup 2026. Tiền vệ Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở phút 45+2 và 93, sau khi Andreas Schjelderup mở tỷ số ở phút 36.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel dành lời ca ngợi cho tinh thần chiến đấu của các học trò nhưng thẳng thừng chỉ trích phong độ của ĐT Anh: “Kết quả trận đấu thật tuyệt vời. Lọt vào bán kết cũng rất tuyệt vời. Thế nhưng, chúng tôi không thể hài lòng với màn trình diễn trên sân”.

Dt anh bi che bai phu phang du vao ban ket world cup 2026 hinh anh 1
HLV Thomas Tuchel và các học trò trong trận ĐT Anh 2-1 ĐT Na Uy. (Ảnh: Reuters)

“Toàn đội đã thi đấu đầy quyết tâm. Tuy nhiên, chúng tôi đã tự làm khó mình khi thi đấu quá cẩu thả, mắc nhiều lỗi kỹ thuật, thiếu tốc độ, thiếu sự nhịp nhàng. Hôm nay, chúng tôi đã may mắn” – HLV Thomas Tuchel nói thêm.

Ở giai đoạn knock-out World Cup 2026, ĐT Anh đã liên tiếp phải chịu cảnh “thót tim”. Trước khi đánh bại Na Uy, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã lội ngược dòng thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 32 đội và thắng Mexico 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số trong thế thiếu người ở vòng 16 đội.

Dù đội nhà liên tục trải qua những trận đấu nhọc nhằn, HLV Thomas Tuchel khẳng định ĐT Anh sẽ tiếp tục tiến bộ: “Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi cần phải chơi tốt hơn nữa. Còn bây giờ là lúc để ăn mừng chiến thắng”.

Tại bán kết World Cup 2026, ĐT Anh sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ.

Hoàng Long/VOV.VN
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