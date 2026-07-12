Bellingham rực sáng, Anh đánh bại Na Uy để vào bán kết World Cup 2026

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Tuyển Anh vừa giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy sau 120 phút thi đấu tại vòng tứ kết World Cup 2026, chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ.

Hiệp một giằng co và bước ngoặt bất ngờ

Hai đội nhập cuộc đầy thận trọng với tốc độ trận đấu ở mức trung bình. Tuyển Anh chủ động kiểm soát bóng nhưng vấp phải hàng phòng ngự lùi sâu, bọc lót kín kẽ của Na Uy. Phải đến phút 36, bước ngoặt trận đấu mới xuất hiện từ sai lầm của Harry Kane. Tận dụng pha mất bóng của thủ quân tuyển Anh, Na Uy tổ chức phản công nhanh. Andreas Schjelderup tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp hạ gục thủ môn Jordan Pickford, mở tỉ số 1-0 cho Na Uy.

Ảnh: Reuters.

Bị dội gáo nước lạnh, "Tam Sư" dồn lên tấn công mạnh mẽ. Đúng vào phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Jude Bellingham tỏa sáng với pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chéo góc hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. Ngay sau đó, trọng tài tiếp tục từ chối một bàn thắng ở thế việt vị của Harry Kane.

Kịch tính VAR và hiệp phụ định đoạt

Bước sang hiệp hai, HLV Tuchel thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự khi tung Bukayo Saka và Eberechi Eze vào sân nhằm gia tăng sức ép. Phút 55, Torbjorn Heggem đệm bóng cận thành tung lưới tuyển Anh, nhưng công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng này do Erling Haaland phạm lỗi trước đó. Na Uy sau đó suýt nâng tỉ số khi David Moller Wolfe đánh đầu dội xà ngang ở phút 76. Không bên nào ghi thêm bàn thắng trong thời gian chính thức, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Sự khác biệt xuất hiện ngay ở phút 93 của hiệp phụ thứ nhất. Morgan Rogers thực hiện cú sút xa uy lực khiến thủ môn Orjan Nyland không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Jude Bellingham ập vào đá bồi cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển Anh.

Ảnh: Reuters.

Phút 99, trọng tài từng thổi phạt đền cho Anh sau tình huống Djed Spence bị ngã, nhưng VAR một lần nữa can thiệp và hủy bỏ quyết định này. Trong những phút còn lại, Na Uy rút ngôi sao Erling Haaland thi đấu mờ nhạt ra nghỉ và nỗ lực đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, hàng thủ tuyển Anh đã bảo toàn thành công cách biệt mong manh, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 2-1.