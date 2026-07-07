English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐT Bồ Đào Nha thay HLV sau khi bị loại ở World Cup 2026

Thứ Ba, 10:27, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Roberto Martinez chính thức thông báo chia tay ĐT Bồ Đào Nha sau trận thua ĐT Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026.

ĐT Bồ Đào Nha đã dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2026 khi thất bại 0-1 trước ĐT Tây Ban Nha. Sau trận thua này, HLV Roberto Martinez đã chính thức thông báo sẽ chia tay ĐT Bồ Đào Nha.

"Đây là trận đấu cuối cùng tôi dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha. Nhiệm vụ của tôi ở ĐT Bồ Đào Nha là giành chức vô địch World Cup và khi không hoàn thành mục tiêu này, thì tôi nghĩ việc mình ra đi là hợp lý. Đây là cơ hội để LĐBĐ Bồ Đào Nha tìm kiếm một HLV mới và hướng đi mới" - HLV Roberto Martinez cho hay trong cuộc họp báo sau trận thua ĐT Tây Ban Nha.

Dt bo Dao nha thay hlv sau khi bi loai o world cup 2026 hinh anh 1
HLV Roberto Martinez chia tay ĐT Bồ Đào Nha sau khi dừng bước tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

HLV Roberto Martinez bắt đầu dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha từ năm 2023. Ông đã dẫn dắt Cristiano Ronaldo và các đồng đội giành chức vô địch UEFA Nations League 2024/2025, nhưng dừng bước ở tứ kết EURO 2024 và vòng 16 đội World Cup 2026.

Theo nguồn tin từ tờ A BOLA, LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ bổ nhiệm HLV Jorge Jesus dẫn dắt đội tuyển sau World Cup 2026. Dự kiến, nhà cầm quân 71 tuổi sẽ nhận nhiệm vụ sau khi ĐT Bồ Đào Nha trở về nước. HLV Jorge Jesus từng làm việc cùng Cristiano Ronaldo tại Al Nassr và hiện đang tự do.

LĐBĐ Bồ Đào Nha cũng đang tính toán về một chu kỳ mới để hướng đến EURO 2028 và World Cup 2030 - giải đấu mà Bồ Đào Nha là đồng chủ nhà với Tây Ban Nha và Morocco.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

World Cup 2026 sạch bóng các đội đồng chủ nhà
World Cup 2026 sạch bóng các đội đồng chủ nhà

VOV.VN - Cả 3 đội đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đều nói lời chia tay World Cup 2026 sau thất bại ở vòng 16 đội.

World Cup 2026 sạch bóng các đội đồng chủ nhà

World Cup 2026 sạch bóng các đội đồng chủ nhà

VOV.VN - Cả 3 đội đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đều nói lời chia tay World Cup 2026 sau thất bại ở vòng 16 đội.

Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, Ronaldo vẫn được ca ngợi hết lời
Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, Ronaldo vẫn được ca ngợi hết lời

VOV.VN - Mặc dù Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, nhưng Ronaldo vẫn được HLV Martinez khen ngợi hết lời về sự chuyên nghiệp.

Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, Ronaldo vẫn được ca ngợi hết lời

Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, Ronaldo vẫn được ca ngợi hết lời

VOV.VN - Mặc dù Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026, nhưng Ronaldo vẫn được HLV Martinez khen ngợi hết lời về sự chuyên nghiệp.

Nhận định Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026: Salah có cản nổi Messi?
Nhận định Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026: Salah có cản nổi Messi?

VOV.VN - Nhận định Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 23h ngày 7/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026: Salah có cản nổi Messi?

Nhận định Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026: Salah có cản nổi Messi?

VOV.VN - Nhận định Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 23h ngày 7/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Ai Cập World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Ai Cập World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Ai Cập Nha thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 7/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Ai Cập World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Ai Cập World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Argentina vs Ai Cập Nha thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 7/7.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 7/7: Thắng đậm Mỹ, Bỉ vào tứ kết gặp Tây Ban Nha
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 7/7: Thắng đậm Mỹ, Bỉ vào tứ kết gặp Tây Ban Nha

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 7/7, Bỉ thắng đậm đà 4-1 trước chủ nhà Mỹ để tiến vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 7/7: Thắng đậm Mỹ, Bỉ vào tứ kết gặp Tây Ban Nha

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 7/7: Thắng đậm Mỹ, Bỉ vào tứ kết gặp Tây Ban Nha

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 7/7, Bỉ thắng đậm đà 4-1 trước chủ nhà Mỹ để tiến vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế