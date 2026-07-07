ĐT Bồ Đào Nha thay HLV sau khi bị loại ở World Cup 2026

ĐT Bồ Đào Nha đã dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2026 khi thất bại 0-1 trước ĐT Tây Ban Nha. Sau trận thua này, HLV Roberto Martinez đã chính thức thông báo sẽ chia tay ĐT Bồ Đào Nha.

"Đây là trận đấu cuối cùng tôi dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha. Nhiệm vụ của tôi ở ĐT Bồ Đào Nha là giành chức vô địch World Cup và khi không hoàn thành mục tiêu này, thì tôi nghĩ việc mình ra đi là hợp lý. Đây là cơ hội để LĐBĐ Bồ Đào Nha tìm kiếm một HLV mới và hướng đi mới" - HLV Roberto Martinez cho hay trong cuộc họp báo sau trận thua ĐT Tây Ban Nha.

HLV Roberto Martinez chia tay ĐT Bồ Đào Nha sau khi dừng bước tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

HLV Roberto Martinez bắt đầu dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha từ năm 2023. Ông đã dẫn dắt Cristiano Ronaldo và các đồng đội giành chức vô địch UEFA Nations League 2024/2025, nhưng dừng bước ở tứ kết EURO 2024 và vòng 16 đội World Cup 2026.

Theo nguồn tin từ tờ A BOLA, LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ bổ nhiệm HLV Jorge Jesus dẫn dắt đội tuyển sau World Cup 2026. Dự kiến, nhà cầm quân 71 tuổi sẽ nhận nhiệm vụ sau khi ĐT Bồ Đào Nha trở về nước. HLV Jorge Jesus từng làm việc cùng Cristiano Ronaldo tại Al Nassr và hiện đang tự do.

LĐBĐ Bồ Đào Nha cũng đang tính toán về một chu kỳ mới để hướng đến EURO 2028 và World Cup 2030 - giải đấu mà Bồ Đào Nha là đồng chủ nhà với Tây Ban Nha và Morocco.