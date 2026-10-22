English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐT Futsal Việt Nam "thử lửa" chất lượng, quyết tâm chinh phục vé dự World Cup

Thứ Năm, 16:23, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga, đồng thời khẳng định định hướng trẻ hóa lực lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ĐT Futsal Việt Nam, hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự FIFA Futsal World Cup 2028.

Dt futsal viet nam thu lua chat luong, quyet tam chinh phuc ve du world cup hinh anh 1
HLV Diego Giustozzi đặt niềm tin vào lực lượng các cầu thủ trẻ của ĐT futsal Việt Nam (Ảnh: VFF)

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, chủ động xây dựng lực lượng kế cận

Trong danh sách 20 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2026, HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Nhà cầm quân người Argentina cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở theo dõi, đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ tại giải futsal VĐQG và Cúp Quốc gia. “Tôi lựa chọn những gương mặt thể hiện tốt cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng tỏ năng lực. Bên cạnh đó, tôi tiếp tục tìm kiếm những tài năng ở các vị trí khác nhau nhằm đa dạng hóa phương án chiến thuật, đồng thời chủ động chuẩn bị nhân sự thay thế trong trường hợp các trụ cột dính chấn thương”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Đợt tập trung lần này, đội tuyển không có sự phục vụ của fixo đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, ala Đinh Công Viên (Thái Sơn Nam TP.HCM) và fixo Trần Quan Nguyên (Thái Sơn Bắc) do những vấn đề về chấn thương. Tuy nhiên, HLV Diego Giustozzi xem đây là cơ hội để những nhân tố trẻ thể hiện khả năng. Theo HLV Diego Giustozzi, việc đào tạo và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ sẽ giúp đội tuyển có thêm phương án nhân sự, duy trì tính cạnh tranh và chủ động ứng phó với những tình huống thiếu hụt lực lượng.

Dt futsal viet nam thu lua chat luong, quyet tam chinh phuc ve du world cup hinh anh 2
Ảnh: VFF

Bốn trận giao hữu chất lượng, hướng tới mục tiêu World Cup 2028

Đánh giá về sự khác biệt giữa màn trình diễn của đội tuyển tại các giải giao hữu và giải đấu chính thức, HLV Diego Giustozzi cho rằng áp lực thành tích ở những sân chơi như giải futsal châu Á là rất lớn. Vì vậy, các cầu thủ cần được thi đấu quốc tế thường xuyên hơn, đặc biệt trong những trận đấu có tính cạnh tranh cao, để rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích ứng với áp lực.

“Khoảng 50% lực lượng đội tuyển hiện tại là những cầu thủ trẻ. Tôi cần những trận đấu quốc tế có tính cạnh tranh cao, tạo áp lực và sự căng thẳng cần thiết để các em rèn luyện bản lĩnh. Qua đó, đội tuyển hướng đến mục tiêu tại VCK futsal châu Á 2028, với đích đến cuối cùng là giành quyền tham dự World Cup”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang Kyrgyzstan ngày 1/11, thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nước chủ nhà vào các ngày 3/11 và 5/11. Ngày 6/11, đội di chuyển sang Nga và tiếp tục có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga vào các ngày 8/11 và 10/11.

Dt futsal viet nam thu lua chat luong, quyet tam chinh phuc ve du world cup hinh anh 3
Ảnh: VFF

HLV Diego Giustozzi đánh giá Kyrgyzstan đang có những bước tiến đáng chú ý tại châu Á, trong khi Nga là đội tuyển đã khẳng định đẳng cấp trên đấu trường thế giới. Đây là những đối thủ phù hợp để các cầu thủ Việt Nam kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chất lượng chuyên môn.

“Tôi muốn các cầu thủ chứng minh rằng họ có đủ bản lĩnh và năng lực để thi đấu ở trình độ quốc tế. Tôi thậm chí còn muốn các em có thể mắc sai lầm trong quá trình thi đấu, bởi đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Tôi không quá đặt nặng tỷ số ở bốn trận giao hữu. Điều tôi quan tâm hơn là các cầu thủ học hỏi được những gì và tiến bộ ra sao qua từng trận đấu”, HLV Diego Giustozzi cho biết.

Nhà cầm quân người Argentina tiết lộ, từ cuối năm 2025, ông đã trao đổi với Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú về mục tiêu giành quyền tham dự World Cup futsal. Hai bên thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch thi đấu quốc tế với tần suất 25-27 trận mỗi năm, trong đó khoảng 50% kế hoạch dành cho các trận đấu quốc tế nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK futsal châu Á 2028. Việc lựa chọn đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hoặc tham dự những giải đấu phù hợp được xem là giải pháp quan trọng để đội tuyển nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dt futsal viet nam thu lua chat luong, quyet tam chinh phuc ve du world cup hinh anh 4
Ảnh: VFF

Hướng đến thành tích tốt nhất tại AIMAG 2026

Trước mắt, nhiệm vụ của đội tuyển futsal Việt Nam là chuẩn bị cho AIMAG 2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21/12. Theo HLV Diego Giustozzi, đây là giải đấu quan trọng với sự góp mặt của 12 đội tuyển có trình độ cao của châu Á. Các đối thủ đều đang tích cực chuẩn bị, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

“Mục tiêu của tôi là cùng đội tuyển tiến càng xa càng tốt. Tôi tự tin vào các cầu thủ bởi các bạn trẻ đang từng bước phát triển. Tôi muốn xây dựng tâm lý thi đấu thoải mái cho toàn đội, bởi áp lực giành chiến thắng sẽ lớn hơn đối với những đội tuyển mạnh như Iran, Nhật Bản, cũng như Thái Lan hay Indonesia. Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ đạt được thành tích tốt nhất có thể”, HLV Diego Giustozzi khẳng định.

Với định hướng trẻ hóa lực lượng, tăng cường thi đấu quốc tế và từng bước hoàn thiện hệ thống chiến thuật, đội tuyển futsal Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trước mắt tại AIMAG 2026, đồng thời tích lũy nền tảng cần thiết cho hành trình chinh phục tấm vé dự FIFA Futsal World Cup 2028.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Futsal Việt Nam chốt lịch thi đấu với đối thủ đẳng cấp thế giới
ĐT Futsal Việt Nam chốt lịch thi đấu với đối thủ đẳng cấp thế giới

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Futsal Nga trong tháng 11 để chuẩn bị cho AIMAG 2026.

ĐT Futsal Việt Nam chốt lịch thi đấu với đối thủ đẳng cấp thế giới

ĐT Futsal Việt Nam chốt lịch thi đấu với đối thủ đẳng cấp thế giới

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Futsal Nga trong tháng 11 để chuẩn bị cho AIMAG 2026.

Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Futsal HDBank Cúp Quốc gia
Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Futsal HDBank Cúp Quốc gia

VOV.VN - Thái Sơn Bắc thắng Sahako 4-2 trong trận chung kết để có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Futsal HDBank Cúp Quốc gia và hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc gia năm 2026.

Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Futsal HDBank Cúp Quốc gia

Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Futsal HDBank Cúp Quốc gia

VOV.VN - Thái Sơn Bắc thắng Sahako 4-2 trong trận chung kết để có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Futsal HDBank Cúp Quốc gia và hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc gia năm 2026.

Khai mạc giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Kịch tính ngay khi bắt đầu
Khai mạc giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Kịch tính ngay khi bắt đầu

VOV.VN - Chiều 5/9, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP.HCM diễn ra Lễ khai mạc Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

Khai mạc giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Kịch tính ngay khi bắt đầu

Khai mạc giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Kịch tính ngay khi bắt đầu

VOV.VN - Chiều 5/9, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP.HCM diễn ra Lễ khai mạc Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

8 đội bóng hàng đầu cạnh tranh Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026
8 đội bóng hàng đầu cạnh tranh Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026

VOV.VN - Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 5/9 đến 14/9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM), quy tụ 8 đội bóng. Đây là năm thứ 10 liên tiếp VOV, VFF và HDBank đồng hành tổ chức hệ thống giải futsal quốc gia.

8 đội bóng hàng đầu cạnh tranh Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026

8 đội bóng hàng đầu cạnh tranh Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026

VOV.VN - Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 5/9 đến 14/9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM), quy tụ 8 đội bóng. Đây là năm thứ 10 liên tiếp VOV, VFF và HDBank đồng hành tổ chức hệ thống giải futsal quốc gia.

ĐT Futsal Việt Nam giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026
ĐT Futsal Việt Nam giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam chính thức giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026 sau trận hòa kịch tính với ĐT Futsal Thái Lan.

ĐT Futsal Việt Nam giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026

ĐT Futsal Việt Nam giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam chính thức giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026 sau trận hòa kịch tính với ĐT Futsal Thái Lan.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế