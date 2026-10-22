ĐT Futsal Việt Nam "thử lửa" chất lượng, quyết tâm chinh phục vé dự World Cup

HLV Diego Giustozzi đặt niềm tin vào lực lượng các cầu thủ trẻ của ĐT futsal Việt Nam (Ảnh: VFF)

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, chủ động xây dựng lực lượng kế cận

Trong danh sách 20 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2026, HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Nhà cầm quân người Argentina cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở theo dõi, đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ tại giải futsal VĐQG và Cúp Quốc gia. “Tôi lựa chọn những gương mặt thể hiện tốt cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng tỏ năng lực. Bên cạnh đó, tôi tiếp tục tìm kiếm những tài năng ở các vị trí khác nhau nhằm đa dạng hóa phương án chiến thuật, đồng thời chủ động chuẩn bị nhân sự thay thế trong trường hợp các trụ cột dính chấn thương”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Đợt tập trung lần này, đội tuyển không có sự phục vụ của fixo đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, ala Đinh Công Viên (Thái Sơn Nam TP.HCM) và fixo Trần Quan Nguyên (Thái Sơn Bắc) do những vấn đề về chấn thương. Tuy nhiên, HLV Diego Giustozzi xem đây là cơ hội để những nhân tố trẻ thể hiện khả năng. Theo HLV Diego Giustozzi, việc đào tạo và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ sẽ giúp đội tuyển có thêm phương án nhân sự, duy trì tính cạnh tranh và chủ động ứng phó với những tình huống thiếu hụt lực lượng.

Ảnh: VFF

Bốn trận giao hữu chất lượng, hướng tới mục tiêu World Cup 2028

Đánh giá về sự khác biệt giữa màn trình diễn của đội tuyển tại các giải giao hữu và giải đấu chính thức, HLV Diego Giustozzi cho rằng áp lực thành tích ở những sân chơi như giải futsal châu Á là rất lớn. Vì vậy, các cầu thủ cần được thi đấu quốc tế thường xuyên hơn, đặc biệt trong những trận đấu có tính cạnh tranh cao, để rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích ứng với áp lực.

“Khoảng 50% lực lượng đội tuyển hiện tại là những cầu thủ trẻ. Tôi cần những trận đấu quốc tế có tính cạnh tranh cao, tạo áp lực và sự căng thẳng cần thiết để các em rèn luyện bản lĩnh. Qua đó, đội tuyển hướng đến mục tiêu tại VCK futsal châu Á 2028, với đích đến cuối cùng là giành quyền tham dự World Cup”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang Kyrgyzstan ngày 1/11, thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nước chủ nhà vào các ngày 3/11 và 5/11. Ngày 6/11, đội di chuyển sang Nga và tiếp tục có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga vào các ngày 8/11 và 10/11.

Ảnh: VFF

HLV Diego Giustozzi đánh giá Kyrgyzstan đang có những bước tiến đáng chú ý tại châu Á, trong khi Nga là đội tuyển đã khẳng định đẳng cấp trên đấu trường thế giới. Đây là những đối thủ phù hợp để các cầu thủ Việt Nam kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chất lượng chuyên môn.

“Tôi muốn các cầu thủ chứng minh rằng họ có đủ bản lĩnh và năng lực để thi đấu ở trình độ quốc tế. Tôi thậm chí còn muốn các em có thể mắc sai lầm trong quá trình thi đấu, bởi đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Tôi không quá đặt nặng tỷ số ở bốn trận giao hữu. Điều tôi quan tâm hơn là các cầu thủ học hỏi được những gì và tiến bộ ra sao qua từng trận đấu”, HLV Diego Giustozzi cho biết.

Nhà cầm quân người Argentina tiết lộ, từ cuối năm 2025, ông đã trao đổi với Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú về mục tiêu giành quyền tham dự World Cup futsal. Hai bên thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch thi đấu quốc tế với tần suất 25-27 trận mỗi năm, trong đó khoảng 50% kế hoạch dành cho các trận đấu quốc tế nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK futsal châu Á 2028. Việc lựa chọn đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hoặc tham dự những giải đấu phù hợp được xem là giải pháp quan trọng để đội tuyển nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ảnh: VFF

Hướng đến thành tích tốt nhất tại AIMAG 2026

Trước mắt, nhiệm vụ của đội tuyển futsal Việt Nam là chuẩn bị cho AIMAG 2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21/12. Theo HLV Diego Giustozzi, đây là giải đấu quan trọng với sự góp mặt của 12 đội tuyển có trình độ cao của châu Á. Các đối thủ đều đang tích cực chuẩn bị, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu.

“Mục tiêu của tôi là cùng đội tuyển tiến càng xa càng tốt. Tôi tự tin vào các cầu thủ bởi các bạn trẻ đang từng bước phát triển. Tôi muốn xây dựng tâm lý thi đấu thoải mái cho toàn đội, bởi áp lực giành chiến thắng sẽ lớn hơn đối với những đội tuyển mạnh như Iran, Nhật Bản, cũng như Thái Lan hay Indonesia. Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ đạt được thành tích tốt nhất có thể”, HLV Diego Giustozzi khẳng định.

Với định hướng trẻ hóa lực lượng, tăng cường thi đấu quốc tế và từng bước hoàn thiện hệ thống chiến thuật, đội tuyển futsal Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trước mắt tại AIMAG 2026, đồng thời tích lũy nền tảng cần thiết cho hành trình chinh phục tấm vé dự FIFA Futsal World Cup 2028.