English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Futsal HDBank Cúp Quốc gia

Thứ Ba, 09:11, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thái Sơn Bắc thắng Sahako 4-2 trong trận chung kết để có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Futsal HDBank Cúp Quốc gia và hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc gia năm 2026.

Thái Sơn Bắc hoàn tất cú đúp danh hiệu

Tối 14/9, tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới, TP.HCM) diễn ra trận chung kết và lễ trao giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

Tham dự sự kiện có TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng ban chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026; ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Trưởng ban thường ko trực Ban chỉ đạo Giải; Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM; ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển Đối tác liên kết - Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank); lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc VOV…

Trận chung kết giữa Thái Sơn Bắc và Sahako là cuộc tái đấu giữa hai đội từng hòa 3-3 ở trận khai mạc ngày 5/9.

thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 1
Trận chung kết giữa Thái Sơn Bắc và Sahako diễn ra hấp dẫn

Thái Sơn Bắc mở tỷ số ở phút thứ 5. Thanh Phong gỡ hòa 1-1 cho Sahako, nhưng Ngọc Ánh nhanh chóng giúp đội đương kim vô địch vượt lên. Trước giờ nghỉ, Sahako phạm lỗi tổng hợp thứ sáu, để Đa Hải ghi bàn từ quả phạt đền 10 m, nâng tỷ số lên 3-1.

Sang hiệp hai, Sahako tiếp tục phạm lỗi tổng hợp thứ 6 từ sớm, nhưng Đa Hải sút hỏng quả phạt đền 10m. Bộ Thành sau đó ghi bàn từ cú đá phạt, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Đến phút 34, Đa Hải lập công lần nữa, ấn định chiến thắng 4-2 cho Thái Sơn Bắc.

Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu năm 2026 sau khi đăng quang Giải Futsal HDBank VĐQG hồi cuối tháng 7.

HLV Acosta Garcia cho biết đây là mùa giải đặc biệt với Thái Sơn Bắc. Theo ông, chức vô địch càng có ý nghĩa khi chất lượng các đội futsal Việt Nam ngày càng cao, các trận đấu cạnh tranh quyết liệt và các đội phòng ngự kỷ luật.

"Trận đấu hôm nay và cả mùa giải này vô cùng đặc biệt. Trước đây Thái Sơn Bắc từng gặp nhiều khó khăn để bước lên bục cao nhất, nhưng năm nay toàn đội đã làm nên điều khó tin với cú đúp vô địch — cả giải VĐQG lẫn Cúp Quốc gia. Đặc biệt, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng đang tiến bộ vượt bậc. Họ chính là tương lai — không chỉ tương lai của Thái Sơn Bắc mà còn là tương lai của ĐT Futsal Việt Nam" - HLV Acosta Garcia chia sẻ.

Đa Hải, cầu thủ giành danh hiệu xuất sắc nhất giải và đồng Vua phá lưới, chia sẻ niềm vui khi đội hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch: "Tôi rất vui khi toàn đội đã thực hiện thành công mục tiêu trước giải là bảo vệ thành công chức vô địch. Năm nay, Thái Sơn Bắc chơi tốt hơn năm ngoái rất nhiều và tôi nghĩ đây là thành quả xứng đáng của toàn đội".

thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 2
TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng ban chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 và ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Giải trao cúp vô địch cho Thái Sơn Bắc

Giải đấu tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ

Phát biểu tại lễ trao giải, TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng ban chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 đánh giá cao chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh và bầu không khí tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Ông cho rằng giải đấu tiếp tục tạo điều kiện cọ xát để các cầu thủ trẻ khẳng định khả năng.

Theo ông Vũ Hải Quang, suốt 10 năm qua, VOV cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhà tài trợ HDBank duy trì hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, an toàn, ổn định. Giải năm nay được truyền tải trên SCTV22 và các nền tảng số như VOV Live, VOV Futsal, VFF, VTC, giúp khán giả theo dõi các đội bóng và cầu thủ.

Phó Tổng Giám đốc VOV cho rằng, futsal Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng tổ chức, duy trì lịch thi đấu ổn định và tạo thêm cơ hội cho cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới các giải quốc tế. Đồng thời khẳng định, VOV sẽ tiếp tục phối hợp với VFF và HDBank để nâng chất lượng giải đấu, mở rộng khả năng tiếp cận của khán giả.

thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 3
Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang trả lời phỏng vấn báo chí

"Đối với thể thao nước nhà, mỗi một giải đấu được tổ chức một cách nghiêm túc thì đều góp phần phát hiện ra những tài năng. Và tôi tin rằng với sự chung sức của các cơ quan quản lý, liên đoàn và nhà tài trợ, các câu lạc bộ, truyền thông và người hâm mộ thì futsal Việt Nam sẽ tiếp tục đạt thêm được những thành tích đáng tự hào và đóng góp một cách thiết thực vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà" - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang nói.

Ở trận tranh hạng ba, Thái Sơn Nam TP.HCM thắng Tân Hiệp Hưng 6-1. Tân Hiệp Hưng nhận giải Phong cách. Ngoài chức vô địch, Thái Sơn Bắc còn có Văn Tú đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất; Đa Hải đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới với Marco Moreira của Sahako.

thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 4
Khán đài nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng chật cứng khán giả
thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 5
Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 4-2 trước Sahako để lên ngôi vô địch
thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 6
Thái Sơn Bắc vô địch Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026
thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 7
Sahako về nhì tại Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026
thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 8
Thái Sơn Nam giành hạng 3 chung cuộc
thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 9
Tân Hiệp Hưng giành giải phong cách
thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 10
Đa Hải (Thái Sơn Bắc) đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới
thai son bac lan thu 3 lien tiep vo dich futsal hdbank cup quoc gia hinh anh 11
Văn Tú (Thái Sơn Bắc) đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất
Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khai mạc giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Kịch tính ngay khi bắt đầu
Khai mạc giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Kịch tính ngay khi bắt đầu

VOV.VN - Chiều 5/9, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP.HCM diễn ra Lễ khai mạc Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

Khai mạc giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Kịch tính ngay khi bắt đầu

Khai mạc giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: Kịch tính ngay khi bắt đầu

VOV.VN - Chiều 5/9, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP.HCM diễn ra Lễ khai mạc Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

ĐT Futsal Việt Nam giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026
ĐT Futsal Việt Nam giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam chính thức giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026 sau trận hòa kịch tính với ĐT Futsal Thái Lan.

ĐT Futsal Việt Nam giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026

ĐT Futsal Việt Nam giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam chính thức giành ngôi á quân giải Continental Futsal Championship 2026 sau trận hòa kịch tính với ĐT Futsal Thái Lan.

Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp
Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang khẳng định Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang khẳng định Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026
Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026

VOV.VN - Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của giải vào tối 25/7.

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026

VOV.VN - Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của giải vào tối 25/7.

Thắng kịch tính Indonesia, Thái Lan lần thứ 17 vô địch futsal Đông Nam Á
Thắng kịch tính Indonesia, Thái Lan lần thứ 17 vô địch futsal Đông Nam Á

VOV.VN - Đội tuyển futsal Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước Indonesia trong trận chung kết kịch tính, qua đó lần thứ 17 đăng quang tại giải futsal Đông Nam Á.

Thắng kịch tính Indonesia, Thái Lan lần thứ 17 vô địch futsal Đông Nam Á

Thắng kịch tính Indonesia, Thái Lan lần thứ 17 vô địch futsal Đông Nam Á

VOV.VN - Đội tuyển futsal Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước Indonesia trong trận chung kết kịch tính, qua đó lần thứ 17 đăng quang tại giải futsal Đông Nam Á.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế