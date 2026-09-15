Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Futsal HDBank Cúp Quốc gia

Thái Sơn Bắc hoàn tất cú đúp danh hiệu

Tối 14/9, tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới, TP.HCM) diễn ra trận chung kết và lễ trao giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

Tham dự sự kiện có TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng ban chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026; ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Trưởng ban thường ko trực Ban chỉ đạo Giải; Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM; ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển Đối tác liên kết - Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank); lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc VOV…

Trận chung kết giữa Thái Sơn Bắc và Sahako là cuộc tái đấu giữa hai đội từng hòa 3-3 ở trận khai mạc ngày 5/9.

Trận chung kết giữa Thái Sơn Bắc và Sahako diễn ra hấp dẫn

Thái Sơn Bắc mở tỷ số ở phút thứ 5. Thanh Phong gỡ hòa 1-1 cho Sahako, nhưng Ngọc Ánh nhanh chóng giúp đội đương kim vô địch vượt lên. Trước giờ nghỉ, Sahako phạm lỗi tổng hợp thứ sáu, để Đa Hải ghi bàn từ quả phạt đền 10 m, nâng tỷ số lên 3-1.

Sang hiệp hai, Sahako tiếp tục phạm lỗi tổng hợp thứ 6 từ sớm, nhưng Đa Hải sút hỏng quả phạt đền 10m. Bộ Thành sau đó ghi bàn từ cú đá phạt, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Đến phút 34, Đa Hải lập công lần nữa, ấn định chiến thắng 4-2 cho Thái Sơn Bắc.

Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu năm 2026 sau khi đăng quang Giải Futsal HDBank VĐQG hồi cuối tháng 7.

HLV Acosta Garcia cho biết đây là mùa giải đặc biệt với Thái Sơn Bắc. Theo ông, chức vô địch càng có ý nghĩa khi chất lượng các đội futsal Việt Nam ngày càng cao, các trận đấu cạnh tranh quyết liệt và các đội phòng ngự kỷ luật.

"Trận đấu hôm nay và cả mùa giải này vô cùng đặc biệt. Trước đây Thái Sơn Bắc từng gặp nhiều khó khăn để bước lên bục cao nhất, nhưng năm nay toàn đội đã làm nên điều khó tin với cú đúp vô địch — cả giải VĐQG lẫn Cúp Quốc gia. Đặc biệt, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng đang tiến bộ vượt bậc. Họ chính là tương lai — không chỉ tương lai của Thái Sơn Bắc mà còn là tương lai của ĐT Futsal Việt Nam" - HLV Acosta Garcia chia sẻ.

Đa Hải, cầu thủ giành danh hiệu xuất sắc nhất giải và đồng Vua phá lưới, chia sẻ niềm vui khi đội hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch: "Tôi rất vui khi toàn đội đã thực hiện thành công mục tiêu trước giải là bảo vệ thành công chức vô địch. Năm nay, Thái Sơn Bắc chơi tốt hơn năm ngoái rất nhiều và tôi nghĩ đây là thành quả xứng đáng của toàn đội".

TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng ban chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 và ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Giải trao cúp vô địch cho Thái Sơn Bắc

Giải đấu tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ

Phát biểu tại lễ trao giải, TS Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng ban chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 đánh giá cao chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh và bầu không khí tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Ông cho rằng giải đấu tiếp tục tạo điều kiện cọ xát để các cầu thủ trẻ khẳng định khả năng.

Theo ông Vũ Hải Quang, suốt 10 năm qua, VOV cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhà tài trợ HDBank duy trì hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, an toàn, ổn định. Giải năm nay được truyền tải trên SCTV22 và các nền tảng số như VOV Live, VOV Futsal, VFF, VTC, giúp khán giả theo dõi các đội bóng và cầu thủ.

Phó Tổng Giám đốc VOV cho rằng, futsal Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng tổ chức, duy trì lịch thi đấu ổn định và tạo thêm cơ hội cho cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới các giải quốc tế. Đồng thời khẳng định, VOV sẽ tiếp tục phối hợp với VFF và HDBank để nâng chất lượng giải đấu, mở rộng khả năng tiếp cận của khán giả.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang trả lời phỏng vấn báo chí

"Đối với thể thao nước nhà, mỗi một giải đấu được tổ chức một cách nghiêm túc thì đều góp phần phát hiện ra những tài năng. Và tôi tin rằng với sự chung sức của các cơ quan quản lý, liên đoàn và nhà tài trợ, các câu lạc bộ, truyền thông và người hâm mộ thì futsal Việt Nam sẽ tiếp tục đạt thêm được những thành tích đáng tự hào và đóng góp một cách thiết thực vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà" - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang nói.

Ở trận tranh hạng ba, Thái Sơn Nam TP.HCM thắng Tân Hiệp Hưng 6-1. Tân Hiệp Hưng nhận giải Phong cách. Ngoài chức vô địch, Thái Sơn Bắc còn có Văn Tú đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất; Đa Hải đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới với Marco Moreira của Sahako.

Khán đài nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng chật cứng khán giả

Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 4-2 trước Sahako để lên ngôi vô địch

Thái Sơn Bắc vô địch Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026

Sahako về nhì tại Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026

Thái Sơn Nam giành hạng 3 chung cuộc

Tân Hiệp Hưng giành giải phong cách

Đa Hải (Thái Sơn Bắc) đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới

Văn Tú (Thái Sơn Bắc) đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất