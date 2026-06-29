ĐT Hàn Quốc bị loại ở vòng bảng World Cup 2026, HLV Hong Myung Bo từ chức

Ông Hong Myung Bo - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc đã đưa ra thông báo từ chức tại một cuộc họp báo diễn ra ở địa điểm tập luyện của đội tuyển tại Zapopan, phía tây Mexico.

Ảnh: Reuters.

"Hôm nay, tôi xin từ nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hàn Quốc. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ yêu mến bóng đá Hàn Quốc và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã không mang lại kết quả như người hâm mộ kỳ vọng, và trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về tôi với tư cách là huấn luyện viên trưởng" - ông Hong nhấn mạnh khi đọc bản tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn.

Ông Hong được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng lần thứ hai vào tháng 7/2024 và hợp đồng của ông kéo dài đến hết Giải vô địch bóng đá châu Á AFC Asian Cup 2027 - giải đấu dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau.

Tại kỳ World Cup này, Hàn Quốc đứng thứ ba tại bảng A với 3 điểm sau 1 trận thắng và 2 trận thua. Đội tuyển từng nuôi hy vọng giành vé vớt vào vòng 32 đội với tư cách là một trong tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng đã chính thức hết cơ hội vào ngày 27/6, ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng.

Ông Hong Myung Bo từng thất bại trong việc đưa đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng tại kỳ World Cup đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng vào năm 2014. Ông là người duy nhất từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại hai kỳ World Cup khác nhau.