Sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với vị trí thứ ba bảng A cùng số điểm 3 và hiệu số -1, ĐT Hàn Quốc được nhận định rất khó để chen chân vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và giành vé vào vòng 32 đội.

Ảnh: Reuters.

Ở loạt trận sáng 28/6, ĐT Hàn Quốc cần hy vọng các kịch bản CHDC Congo không thắng Uzbekistan và Áo thắng Algeria xảy ra đồng thời.

Tuy nhiên ngay ở điều kiện đầu tiên, ĐT Hàn Quốc đã không thể được như mong đợi. CHDC Congo dù bị Uzbekistan dẫn trước nhưng đã thi đấu bùng nổ ở hiệp 2 để có được 3 bàn thắng, qua đó thắng 3-1 chung cuộc. Đại diện châu Phi giành vé đi tiếp với vị trí thứ ba bảng K khi có 4 điểm cùng hiệu số +1.

Như vậy, ĐT Hàn Quốc chính thức bị loại từ vòng bảng World Cup 2026. Thầy trò HLV Hong Myung Bo khởi đầu giải rất tốt với trận thắng CH Séc 2-1 nhưng sau đó lần lượt thua Mexico và Nam Phi với cùng tỷ số 0-1 và đánh mất dần lợi thế trước khi chính thức bị loại.

Đây là lần thứ 9 ĐT Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup. Cách đây 4 năm, họ đã "lách qua khe cửa hẹp" để vượt qua vòng bảng nhưng điều đó đã không xảy ra ở giải đấu năm nay.