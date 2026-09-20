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ĐT nữ Việt Nam có sự chuẩn bị đặc biệt cho trận gặp Thái Lan

Chủ Nhật, 17:37, 20/09/2026
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VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam có sự chuẩn bị đặc biệt cho trận gặp ĐT nữ Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Chiều 20/9, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm bóng đá J-Green Sakai (Osaka), hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận đấu quyết định với ĐT nữ Thái Lan tại lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Buổi tập diễn ra trong không khí tích cực, tinh thần các cầu thủ ổn định và thể trạng nhìn chung đảm bảo.

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Hậu vệ Hoàng Thị Loan. (Ảnh: VFF). 

Các cầu thủ hoàn thành đầy đủ các bài tập theo giáo án của ban huấn luyện. Trong quá trình tập luyện, các cầu thủ thi đấu nhiều ở hai trận đấu trước đó được đội ngũ bác sĩ theo dõi sát tình trạng thể lực, qua đó có những điều chỉnh phù hợp để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu ngày mai.

Trước cuộc đối đầu với Thái Lan, hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đã nhanh chóng gác lại kết quả trận đấu với Nhật Bản, tập trung chuẩn bị và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cơ hội vào vòng tứ kết.

“Sau trận đấu với Nhật Bản, toàn đội cũng rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để thi đấu và hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó”, Hoàng Thị Loan chia sẻ.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Osaka. Sau hai lượt trận, ĐT nữ Việt Nam đang đứng thứ ba bảng E với hiệu số -9. Một chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có cơ hội cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào tứ kết.

PV/VOV.VN
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