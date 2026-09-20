Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9: Thể thao Việt Nam có 2 HCĐ
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20 với những kỳ vọng Thể thao Việt Nam sẽ sớm có huy chương.
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20 với những kỳ vọng Thể thao Việt Nam sẽ sớm có huy chương.
Cập nhật huy chương của TTVN ngày 20/9:
HCĐ (2): Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (Teqball đôi nam nữ), Bùi Ngọc Nhi (Karate Kata nữ).
Trực tiếp Đồng Nai 0-0 CAHN vòng 3 V-League: Công Phượng so tài Đình Bắc
VOV.VN - Trực tiếp Đồng Nai vs CAHN trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 20/9.
TRỰC TIẾP Fulham vs MU vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027: Quỷ đỏ bỏ túi 3 điểm?
VOV.VN - TRỰC TIẾP Fulham vs MU vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 20/9/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Craven Cottage, Anh.
Trực tiếp Hà Nội FC vs Đà Nẵng vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp Hà Nội FC vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 20/9 trên sân Hàng Đẫy.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Sunderland
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Sunderland trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 20h ngày 20/9 theo giờ Việt Nam trên sân Etihad.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Fulham vs MU
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Fulham vs MU trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 20/9 theo giờ Việt Nam trên sân Craven Cottage.
Thể thao Việt Nam chỉ còn 1 VĐV duy nhất thi đấu trong ngày hôm nay là Trương Văn Chưởng ở nội dung 70kg nam đối kháng môn Wushu. Trận đấu của Văn Chưởng sẽ diễn ra vào khoảng 18h30.
MMA: VĐV Lò Thị Phung thất bại 1-2 trước võ sĩ Lee Bomi của Hàn Quốc và dừng bước tại tứ kết hạng 54kg nữ hiện đại.
Wushu: Ngô Thị Phương Nga giành chiến thắng trước VĐV Mông Cổ để giành quyền vào tứ kết hạng cân đối kháng 52kg nữ.
Bơi: Nguyễn Thúy Hiền của Việt Nam xếp hạng 8/10 nội dung chung kết bơi 50 ếch nữ với thành tích 31 giây 96.
Wushu: Các VĐV Việt Nam chuẩn bị bước vào thi đấu những nội dung tán thủ, đối kháng.
Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên về đích thứ 8 ở nội dung bơi bướm 200m nữ. Giành HCV và phá kỷ lục ASIAD là VĐV người Trung Quốc.
Bóng ném nữ: Đội Việt Nam để thua Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 23-26.
Karate: Chu Văn Đức thua võ sĩ Malaysia 2-10 ở trận tranh HCĐ, lỡ cơ hội giành huy chương nội dung 60kg kumite nam.
VĐV Nhật Bản giành HCV đầu tiên ở ASIAD 2026
VOV.VN - Chủ nhân của tấm HCV đầu tiên ở ASIAD 2026 là VĐV ba môn phối hợp nam người Nhật Bản - Takumi Hojo.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs CLB CAHN
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Đồng Nai vs CLB CAHN, đá sớm vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 20/9.
ASIAD 2026: 31 bộ huy chương được trao trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên
VOV.VN - Hôm nay 20/9, ASIAD 2026 sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên với dự kiến 31 bộ huy chương sẽ được trao.
MMA Việt Nam bước vào hành trình ASIAD 2026, 500 triệu đồng chờ võ sĩ đoạt HCV
VOV.VN - Hôm nay (20/9), các võ sĩ MMA Việt Nam bước vào hành trình thi đấu tại ASIAD 2026. Để động viên cho các VĐV thi đấu tại Á vận hội lần thứ 20, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã treo thưởng 500 triệu đồng cho 1 tấm HCV.
Bóng ném nữ: Đội Việt Nam đang thi đấu trận gặp Hong Kong (Trung Quốc).
Xe đạp: Phạm Lê Xuân Lộc kết thúc nội dung tính giờ cá nhân nam với thành tích 45 phút 33 giây 19, chắc chắn không giành được huy chương.
Karate: Chu Văn Đức thua võ sĩ Qatar ở tứ kết hạng 60kg kumite nam. Võ sĩ Việt Nam sẽ chờ đợi để xem có được lọt vào vòng đấu nhánh thua tranh HCĐ hay không.
Bóng chuyền nữ:
ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 với tỷ số 0-3.
Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ chơi tốt trong khoảng đầu set 1. Thanh Thúy và các đồng đội đã có những thời điểm giằng co với đối thủ rất mạnh.
Tuy nhiên, càng thi đấu, ĐT Trung Quốc càng tỏ ra vượt trội và họ đã vượt lên ở những thời điểm quan trọng để thắng 25-16.
Sang 2 set sau, ĐT Việt Nam mắc nhiều lỗi hơn, phòng ngự cũng không còn kín kẽ và thua nhanh 16-25, 11-25, qua đó thua chung cuộc 0-3.
Bơi: Tại nội dung 50m ếch nữ, Thúy Hiền hoàn thành phần thi với thông số 32 giây 28, xếp thứ 9 trong tổng số 25 VĐV tham dự vòng loại. Kết quả này đủ để cô góp mặt ở lượt bơi tranh huy chương.
Bắn súng: Các VĐV Việt Nam kết thúc nội dung 10m súng trường hơi nữ và không lọt vào VCK. Dương Hà My xếp hạng 13, Phí Thanh Thảo xếp hạng 14 và Lê Thị Mộng Tuyền hạng 27. Tính thành tích đồng đội, ĐT Việt Nam xếp hạng 5, không được huy chương.
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở ASIAD
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 với tỷ số 0-3.
Teqball: Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa thua ngược cặp VĐV của Iraq 1-2 ở trận tranh HCĐ và lỡ cơ hội có được huy chương tại nội dung đôi nam.
Karate: Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ nội dung Kata biểu diễn cá nhân nữ. Sau thất bại trước VĐV Nhật Bản ở vòng loại, Ngọc Nhi xuống thi đấu nhánh thua và giành 2 chiến thắng trước các VĐV Hàn Quốc và Singapore để giành HCĐ.
Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 2026
VOV.VN - Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 2026 với tấm HCĐ ở nội dung đôi nam nữ môn Teqball.
MMA: Quàng Văn Minh để thua võ sĩ Bahrain 0-3 và dừng bước.
Bắn súng: Phí Thanh Thảo hoàn thành nội dung cá nhân 10m súng trường hơi nữ với thành tích 629,5 điểm.
Teqball: Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành chiến thắng 2-0 trước cặp VĐV Ấn Độ và giành HCĐ.
BẮN SÚNG: 3 VĐV Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My đang tham dự nội dung 10m súng trường hơi nữ.
Karate: Bùi Ngọc Nhi thua VĐV chủ nhà 0-5 ở vòng loại nội dung kata biểu diễn.
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở ASIAD
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 20/9: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 với tỷ số 0-3.
MMA: Lò Thị Phung đánh bại võ sĩ người Kazakhstan 3-0 để giành quyền vào tứ kết.
VĐV Nhật Bản giành HCV đầu tiên ở ASIAD 2026
VOV.VN - Chủ nhân của tấm HCV đầu tiên ở ASIAD 2026 là VĐV ba môn phối hợp nam người Nhật Bản - Takumi Hojo.
BƠI: Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên kết thúc vòng loại nội dung 200m bơi hỗn hợp cá nhân nam. Hưng Nguyên xếp hạng 11, được vào danh sách dự bị cho loạt bơi chung kết.
Wushu: VĐV Nguyễn Văn Sỹ đạt 9,603 điểm ở nội dung trường quyền nam, không đủ để giành huy chương.
BƠI: Võ Thị Mỹ Tiên đã giành quyền vào thi chung kết nội dung bơi bướm 200 nữ.
BƠI: Võ Thị Mỹ Tiên kết thúc vòng loại nội dung bơi bướm 200 nữ với vị trí thứ 4 vòng loại 1.
MMA Việt Nam bước vào hành trình ASIAD 2026, 500 triệu đồng chờ võ sĩ đoạt HCV
VOV.VN - Hôm nay (20/9), các võ sĩ MMA Việt Nam bước vào hành trình thi đấu tại ASIAD 2026. Để động viên cho các VĐV thi đấu tại Á vận hội lần thứ 20, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã treo thưởng 500 triệu đồng cho 1 tấm HCV.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 20/9
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 20/9, ĐT Việt Nam sẽ ra sân thi đấu tứ kết của ASIAD 2026.
ASIAD 2026: 31 bộ huy chương được trao trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên
VOV.VN - Hôm nay 20/9, ASIAD 2026 sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên với dự kiến 31 bộ huy chương sẽ được trao.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam
VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với nhiều VĐV thi đấu ở 9 môn thể thao.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 20/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với nhiều VĐV thi đấu ở 9 môn thể thao trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20.
Tại các môn tập thể, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đấu đội bóng chuyền nữ trong trận tứ kết diễn ra lúc 11h. Trong khi đó, đội bóng ném nữ sẽ chạm trán Hong Kong (Trung Quốc) trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng lúc 13h30.
Ở các môn thi đấu khác, các VĐV Việt Nam kỳ vọng giành huy chương ở các môn như teqball, bắn súng, karate hay wushu. Tại môn teqball, 2 cặp VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở các trận tranh HCĐ các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.
Ở môn bắn súng, 3 VĐV Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My sẽ tham dự nội dung 10m súng trường hơi nữ với vòng loại bắt đầu lúc 7h45 và vòng chung kết diễn ra từ 12h30.
Tại môn Karate, Bùi Ngọc Nhi thi đấu nội dung Kata cá nhân nữ trong khi Chu Văn Đức tranh tài ở hạng 60kg kumite nam.
Tại môn Wushu, Nguyễn Văn Sỹ tranh tài nội dung biểu diễn trường quyền nam trong khi Ngô Thị Phương Nga và Trương Văn Chưởng thi đấu các nội dung tán thủ, đối kháng.
Bên cạnh đó, các VĐV bơi, xe đạp và MMA cũng bước vào ngày thi đấu đầu tiên với hy vọng giành được thành tích khả quan.
Hôm nay 20/9, ASIAD 2026 sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên với dự kiến 31 bộ huy chương sẽ được trao.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã chính thức khai mạc vào ngày 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Trước đó từ ngày 10/9, nhiều nội dung thi đấu của Đại hội đã được tổ chức.
Có gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, ASIAD 2026 tiếp tục khẳng định quy mô đặc biệt của sân chơi danh giá nhất của thể thao châu Á. Trong cả giải đấu, có tổng cộng 469 bộ huy chương ở 43 môn thể thao được trao cho các VĐV có thành tích tốt nhất.
Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên hôm nay (20/9) sẽ có 31 bộ huy chương sẽ được trao ở 10 môn thể thao gồm bơi, wushu, triathlon, teqball, soft tennis, bắn súng, năm môn phối hợp hiện đại, karate, xe đạp, bóng rổ. Trong đó, bơi (7) và teqball (5) là những môn có nhiều bộ huy chương được trao nhất trong ngày.
Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ kỳ vọng giành được huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên ở các môn như teqball, bắn súng, karate hay wushu.
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