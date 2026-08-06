ĐT nữ Việt Nam hướng đến ASIAD 20: Huỳnh Như vắng mặt, xuất hiện nhiều cầu thủ mới

ASIAD 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Riêng môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh sớm từ ngày 14/9 và kết thúc vào ngày 2/10.

Ảnh: VFF.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra ngày 23/7 tại Nagoya đã mang đến thử thách không nhỏ cho ĐT nữ Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh rất cao khi quy tụ nhiều đội bóng giàu thành tích của bóng đá nữ châu Á.

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất, ban huấn luyện đã xây dựng giáo án tập luyện theo từng giai đoạn, chú trọng nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật và tăng cường cọ xát thông qua các trận đấu giao hữu.

Ảnh: VFF.

Sau giai đoạn tập trung trong nước, đội tuyển sẽ sang nước ngoài tập huấn để tiếp tục hoàn thiện lực lượng, thích nghi với điều kiện thi đấu và nâng cao khả năng chuyên môn trước khi bước vào chiến dịch ASIAD 2026.

Đáng chú ý ở lần tập trung này, ĐT nữ Việt Nam xuất hiện một số gương mặt mới, những cầu thủ trẻ lần đầu được triệu tập hay mới chỉ có vài buổi tập cùng các cầu thủ kinh nghiệm trước đây. Những nhân tố mới đáng chú ý có Lê Thị Thu, Vũ Thị Hoa, Lưu Hoàng Vân (Hà Nam) hay Trần Thị Thu Phương (Than KS Việt Nam).

Bên cạnh đó, trong 29 cầu thủ được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập vẫn có những cựu binh quen thuộc như Phạm Hải Yến, Diễm My, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan, Bích Thùy, Dương Thị Vân. Ngoài ra, tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như đã không góp mặt ở lần tập trung này.