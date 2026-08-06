English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐT nữ Việt Nam hướng đến ASIAD 20: Huỳnh Như vắng mặt, xuất hiện nhiều cầu thủ mới

Thứ Năm, 14:48, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 7/8/2026 để chuẩn bị cho ASIAD 20 với nhiều gương mặt mới trong khi tiền đạo Huỳnh Như không có tên.

ASIAD 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Riêng môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh sớm từ ngày 14/9 và kết thúc vào ngày 2/10.

Dt nu viet nam huong den asiad 20 huynh nhu vang mat, xuat hien nhieu cau thu moi hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra ngày 23/7 tại Nagoya đã mang đến thử thách không nhỏ cho ĐT nữ Việt Nam. 

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh rất cao khi quy tụ nhiều đội bóng giàu thành tích của bóng đá nữ châu Á.

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất, ban huấn luyện đã xây dựng giáo án tập luyện theo từng giai đoạn, chú trọng nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật và tăng cường cọ xát thông qua các trận đấu giao hữu. 

Dt nu viet nam huong den asiad 20 huynh nhu vang mat, xuat hien nhieu cau thu moi hinh anh 2
Ảnh: VFF. 

Sau giai đoạn tập trung trong nước, đội tuyển sẽ sang nước ngoài tập huấn để tiếp tục hoàn thiện lực lượng, thích nghi với điều kiện thi đấu và nâng cao khả năng chuyên môn trước khi bước vào chiến dịch ASIAD 2026.

Đáng chú ý ở lần tập trung này, ĐT nữ Việt Nam xuất hiện một số gương mặt mới, những cầu thủ trẻ lần đầu được triệu tập hay mới chỉ có vài buổi tập cùng các cầu thủ kinh nghiệm trước đây. Những nhân tố mới đáng chú ý có Lê Thị Thu, Vũ Thị Hoa, Lưu Hoàng Vân (Hà Nam) hay Trần Thị Thu Phương (Than KS Việt Nam). 

Bên cạnh đó, trong 29 cầu thủ được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập vẫn có những cựu binh quen thuộc như Phạm Hải Yến, Diễm My, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan, Bích Thùy, Dương Thị Vân. Ngoài ra, tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như đã không góp mặt ở lần tập trung này. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bóng chuyền nữ Thái Lan dùng đội hình đẳng cấp thế giới đấu ĐT Việt Nam
Bóng chuyền nữ Thái Lan dùng đội hình đẳng cấp thế giới đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - Bóng chuyền nữ Thái Lan dùng đội hình đẳng cấp thế giới với những gương mặt xuất sắc nhất để đối đầu ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Bóng chuyền nữ Thái Lan dùng đội hình đẳng cấp thế giới đấu ĐT Việt Nam

Bóng chuyền nữ Thái Lan dùng đội hình đẳng cấp thế giới đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - Bóng chuyền nữ Thái Lan dùng đội hình đẳng cấp thế giới với những gương mặt xuất sắc nhất để đối đầu ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.Cup
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.Cup

VOV.VN - HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7 đến 9/8 tới.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.Cup

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.Cup

VOV.VN - HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7 đến 9/8 tới.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Thái Lan
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Thái Lan

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Thái Lan với tỷ số 0-3 ở chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Thái Lan

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Thái Lan

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam thua nhanh ĐT Thái Lan với tỷ số 0-3 ở chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan trong trận đấu quyết định của chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 2/8: ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan trong trận đấu quyết định của chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 1/8: ĐT Việt Nam thắng nhẹ Indonesia
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 1/8: ĐT Việt Nam thắng nhẹ Indonesia

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 1/8: ĐT Việt Nam thắng nhẹ Indonesia 3-1 để tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận quyết định với Thái Lan vào ngày mai.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 1/8: ĐT Việt Nam thắng nhẹ Indonesia

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 1/8: ĐT Việt Nam thắng nhẹ Indonesia

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 1/8: ĐT Việt Nam thắng nhẹ Indonesia 3-1 để tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận quyết định với Thái Lan vào ngày mai.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế