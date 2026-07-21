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Chuyển nhượng V-League: Ngoại binh "khủng" cập bến CLB CAHN

Thứ Ba, 15:22, 21/07/2026
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VOV.VN - CLB CAHN chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Brayan Perea, người từng khoác áo U20 Colombia và Lazio.

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CLB CAHN thông báo chiêu mộ Brayan Perea. (Ảnh: CLB)

CLB CAHN thông báo chính thức chiêu mộ tiền đạo Brayan Perea. Đây là ngoại binh thứ 2 gia nhập đội bóng Thủ đô trong thời gian gần đây sau tiền vệ David Henen.

“Chân sút người Colombia sở hữu thể hình vượt trội (1,90m) cùng bản lý lịch thi đấu ấn tượng, nổi bật là quãng thời gian khoác áo câu lạc bộ Lazio tại giải vô địch quốc gia Italia (Serie A). Sự hiện diện của một tiền đạo đẳng cấp và giàu kinh nghiệm như Brayan Perea là sự bổ sung chất lượng, gia tăng sức mạnh đáng kể cho hàng công của đội bóng Thủ đô” – Trang mạng xã hội của CLB CAHN giới thiệu tân binh Brayan Perea.

Trong quá khứ, Brayan Perea từng thuộc biên chế Lazio ở giai đoạn 2013-2018. Sau khi chia tay đội bóng Italia, tiền đạo này thi đấu ở nhiều nơi trên thế giới và chinh chiến tại Thái Lan trong màu áo Port FC ở mùa giải 2025/2026 vừa qua.

Brayan Perea cũng từng góp mặt trong đội hình U20 Colombia tham dự U20 World Cup 2013. Một số đồng đội cũ của Brayan Perea ở cấp độ trẻ vừa cùng ĐT Colombia tham dự World Cup 2026 như tiền vệ Juan Quintero hay tiền đạo Jhon Cordoba.

Hoàng Long/VOV.VN
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