ĐT Việt Nam hừng hực khí thế trước trận đại chiến với ĐT Indonesia

Chiều 2/8, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Pakansari (Bogor) trước thềm trận đấu với ĐT Indonesia. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước màn đối đầu mang tính quyết định tại bảng A - ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam làm quen sân vận động Pakansari. (Ảnh: HT)

Không khí buổi tập diễn ra khá thoải mái khi các cầu thủ liên tục cười đùa và giữ tinh thần tích cực. Dù vậy, sự tập trung vẫn được duy trì khi toàn đội hiểu rõ áp lực đang chờ đợi phía trước.

Đình Bắc và Đoàn Văn Hậu là hai cái tên thu hút nhiều sự chú ý từ truyền thông Indonesia. Cả hai xuất hiện với phong thái tự tin, sẵn sàng cho trận cầu được xem là “chung kết sớm”.

Đình Bắc nhận được đánh giá cao từ báo chí nước chủ nhà dù chưa có màn trình diễn tốt trước Singapore. Tiền đạo sinh năm 2004 khẳng định sẽ đáp lại bằng phong độ tốt hơn trên sân cỏ.

Trong khi đó, Văn Hậu tiếp tục là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Indonesia. Hậu vệ này từng nhiều lần va chạm với cầu thủ đội bạn và luôn là tâm điểm mỗi khi hai đội gặp nhau.

Trên hàng công, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều cho thấy sự sẵn sàng về chuyên môn. Đáng chú ý, Xuân Son sử dụng thiết bị theo dõi cơ bắp nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu.

Ảnh: HT

Một điểm sáng khác là sự trở lại của Tài Lộc sau chấn thương. Sự góp mặt của Tài Lộc giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án nhân sự quan trọng.

ĐT Việt Nam chỉ có một buổi tập duy nhất tại Pakansari sau hành trình di chuyển dài ngày 1/8. Điều này đòi hỏi các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu.

Sau trận hòa Singapore, các cầu thủ ĐT Việt Nam đang chịu nhiều áp lực trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để các học trò của HLV Kim Sang Sik thể hiện bản lĩnh.

Với tinh thần hứng khởi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ĐT Việt Nam hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ngay trên sân khách. Trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam diễn ra vào lúc 20h30 ngày 3/8.

Dự đoán kết quả trận Indonesia vs Việt Nam bảng A - ASEAN Cup 2026 Indonesia thắng 22% (30 bình chọn) Hòa 7% (9 bình chọn) Việt Nam thắng 71% (97 bình chọn) Tổng bình chọn: 136

Mội số hình ảnh trong buổi tập của ĐT Việt Nam trên sân vận động Pakansari chiều 2/8 (Ảnh: HT)

ĐT Singapore trả giá cực đắt sau trận hòa ĐT Việt Nam.